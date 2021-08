School Reopen: पंजाब सरकार ने राज्‍य में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. पंजाब के सभी स्कूल सोमवार 02 अगस्त से सभी क्‍लासेज़ के लिए खोले जाएंगे. सरकार ने स्‍पष्‍ट किया है कि स्‍कूल जूनियर और सीनियर सभी क्‍लासेज़ के लिए खोल दिए जाएंगे. हालांकि, इस दौरान स्‍कूल परिसर में सभी के लिए कोरोना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा.

Punjab government allows reopening of schools for all classes from August 2, with proper protocols to ensure COVID-19 appropriate behaviour. pic.twitter.com/6FPJcP7URP