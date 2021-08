School Reopen: उत्तराखंड में लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण बंद स्‍कूल अब कक्षा 9 से 12 के लिए 2 अगस्त को खुलेंगे. राज्‍य सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा 6 से 8 के लिए स्‍कूल 16 अगस्त को खोले जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश सभी बोर्डिंग, डे बोर्डिंग सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा.

सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने कैंपस को अच्छी तरह से सेनिटाइज करें और गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सेनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें. आदेश में कहा गया है कि छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा. जो छात्र अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति लेनी जरूरी होगी.

