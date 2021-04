School Closed: राज्‍य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्‍यान में रखते हुए अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सभी स्‍कूल, कॉलेज और यूनिवसिर्टी अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे. एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स राज्‍य में 01 अप्रैल से खुलने थे लेकिन प्रदेश सरकार ने उस फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी. सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्‍टाफ पहले की तरह ही इंस्टिट्यूट जाना जारी रखेंगे. जिन छात्रों की परीक्षाएं आने वाली हैं और वे अपनी टीचर्स से जरूरी मदद लेना चाहते हैं, वे अपने पैरेंट्स की अनुमति के साथ ही स्‍कूल आ सकेंगे.

All educational institutions, schools/colleges/universities/institutions will remain closed up to 15th April. All teaching/non-teaching staff will however continue to attend their respective institutions: Government of Himachal Pradesh#COVID19