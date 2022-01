NEET PG 2022 Exam: हजारों जूनियर डॉक्टर और नीट परीक्षा के उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET PG 2022) परीक्षा की डेट स्थगित करने की मांग उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स #PostponeNEETPG2022 हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं और परीक्षा स्‍थगित करने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का तर्क है कि NEET PG 2022 परीक्षा 12 मार्च को आयोजित होने वाली है, जबकि NEET PG Counselling 2021 प्रक्रिया 16 मार्च को संपन्न होगी. ऐसे में दोनो की डेट्स क्‍लैश होंगी.

जानकारी के अनुसार, 8000 से अधिक इंटर्न 12 मार्च को आयोजित होने वाली मेडिकल प्रवेश के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे. पिछले वर्ष के लिए NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया 16 मार्च को समाप्त होगी. ऐसे में जूनियर डॉक्‍टर्स का कहना है कि पिछले वर्ष की काउंसलिंग के बीच इस वर्ष की परीक्षा आयोजित करना कैसे उचित है. बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में चल रही काउंसलिंग के कारण NEET MDS परीक्षा को चार महीने के लिए टाल दिया गया था.

गुजरात इंटर्न डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखे एक पत्र में कहा कि जिन छात्रों ने अपनी 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे परीक्षा में बैठने का मौका चूक जाएंगे. महाराष्ट्र स्थित जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन को लिखे एक पत्र में अपनी शिकायतें उठाईं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कुल 8,032 छात्र 31 जून, 2022 के बाद अपनी इंटर्नशिप पूरी करेंगे और वह सभी 12 मार्च को निर्धारित NEET PG परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे.

Request Hon' Health Minister @mansukhmandviya to kindly consider the problems of students appearing #NEETPG2021 #NEETPG2022



*Neet PG 2022 exam date is 12.3.2022.



*Whereas last date of joining after completion of stray vacancy round-Neet PG 2021 counselling is 16.3.2022.



Another day another concern for medicos! Now demands of #Postponeneetpg2022 surfacing !!

What are your views on this ?

If NMC, NBE & MCC do Co-ordidnation Meeting before declaring any Exam Notification, then problems which are happening every year won't occur



Now,matter will go in Supreme Court for not following order of court & eligibility issue of Interns!#postponeneetpg2022 #NEETPG2022

NEET PG 2022 परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और यह 04 फरवरी को समाप्त होगी. NEET PG से संबंधित रजिस्‍ट्रेशन और पात्रता मानदंड पर निर्देश NBE की वेबसाइटों nbe.edu.in और natboard.edu.in पर उपलब्ध होंगे.