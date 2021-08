NTA NEET 2021: नेशलन टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस वर्ष 12 सितंबर को NEET 2021 परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. छात्र अभी भी एग्‍जाम की डेट से संतुष्‍ट नहीं हैं और NTA, शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान से NEET 2021 को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर छात्र #PleaseRescheduleNEETUG हैशटैग के साथ एग्‍जाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

छात्रों का कहना है कि सितंबर में कई अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं जिसके लिए सिलेबस और पैटर्न एकदम अलग अलग है. ऐसे में उनके लिए सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना संभव नहीं है. NEET 2021 एग्‍जाम 12 सितंबर के लिए निर्धारित है, CBSE कक्षा 12 ऑप्‍शनल परीक्षाओं के बीच और NEET के एक दिन बाद, सोमवार को गणित का पेपर आयोजित किया जाएगा. ऐसे में अलग अलग एग्‍जाम एक साथ क्‍लैश होंगे.

Sir we have worked hard for this exam, we have been studying for 2.5 years.Sir please postpone neet ug 2021 as it is clashing with several other exams #PleaseRescheduleNEETUG #postponeneetUG2021tilloctober #deferNEETUG #NEETUG_POSTPONE_KARO @dpradhanbjp @PMOIndia @DG_NTA