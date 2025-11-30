scorecardresearch
 
पायलट बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जानें योग्यता और खर्च

अगर आप पायलट बनने का सपना देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती. बस 12वीं PCM में 50–55% मार्क्स, इंग्लिश, जरूरी मेडिकल टेस्ट और DGCA परीक्षाएं पास करनी होती हैं.

200 फ्लाइंग घंटे पूरे कर लेने के बाद आप Commercial Pilot License पा सकते हैं. पायलट बनने में 25–60 लाख रुपये तक का खर्च आता है.  ( Photo: Pexel)
अगर आपका सपना आसमानों में उड़ान भरना है और आप जानना चाहते हैं कि पायलट बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो यह जानकारी आपके लिए है. बहुत से छात्र सोचते हैं कि पायलट बनने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन असलियत थोड़ा अलग है.

1. 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए?
पायलट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है 12वीं पास करना. इसके लिए ज़रूरी है 12वीं साइंस (PCM – Physics, Chemistry, Maths) में कम से कम 50%–55% मार्क्स होने चाहिए. कुछ फ़्लाइंग स्कूल 60% भी मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह 50%–55% में भी एडमिशन मिल जाता है.

2. कौन-कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं?
पायलट बनने के लिए Physics, Chemistry, Mathematics,English (अधिकांश संस्थान इंग्लिश को अनिवार्य मानते हैं) की जरुरत होती है.

3. पायलट बनने के लिए कौन-कौन सी परीक्षाएं होती हैं?
मार्क्स के अलावा आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं. Class 2 Medical Exam (पहले पास करना होता है) और Class 1 Medical Exam (CPL से पहले अनिवार्य) पास करना होता है. इसके अलावा DGCA की परीक्षाएं, जैसे-Air Regulations, Navigation, Meteorology, RT (Radio Telephony) इनमें पास होना जरूरी है.

4, किसमें कितने मार्क्स चाहिए?
DGCA की परीक्षाएं क्वालिफिकेशन बेस्ड होती हैं, यानी सिर्फ पास होना जरूरी है (कम से कम 70%).

5. फ्लाइंग आवर्स कितने जरूरी हैं?
Commercial Pilot License (CPL) के लिए 200 फ्लाइंग घंटे पूरे करने होते हैं.

6. कितना खर्च आता है?
पायलट बनने के लिए 25 लाख – 60 लाख रुपये का खर्च आता है.

7. क्या कम मार्क्स वाले भी पायलट बन सकते हैं?
हां, अगर आपके PCM में 50% मार्क्स हैं, तो भी आप आसानी से पायलट बन सकते हैं—बस आपको मेडिकल और DGCA परीक्षाएं पास करनी होंगी.

8. कितनी हाइट चाहिए
पायलट बनने के लिए आपकी ऊंचाई कम से कम 5 फीट होना चाहिए.

---- समाप्त ----
