यहां स्टूडेंट का बनता है क्रेडिट कार्ड, बिना लोन लिए भर सकते हैं फीस, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए 300 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त मंजूर की है. इसके साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCY) का कुल बजट अब 900 करोड़ रुपये हो गया है. यह रकम बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (BSEFC), पटना को दी गई है ताकि जो छात्र पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, उन्हें समय पर और आसानी से शिक्षा ऋण मिल सके. सरकार चाहती है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसों की कमी से न रुके, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बड़ा फंड जारी किया गया है.

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (बीएससीसीवाई) योजना की मुख्य विशेषताएं:

अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो 4% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर ₹4 लाख तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं.

महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ब्याज दर सिर्फ 1% है.

ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद शुरू होती है - जो भी पहले हो.

2 लाख रुपये तक के ऋण को अधिकतम 60 किस्तों में चुका सकते हैं, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण को 84 किस्तों में चुकाना होता है.

शीघ्र भुगतान पर 0.25% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाती है.

नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी

नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र 01 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है. मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी.

Advertisement

इसके साथ ही 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) में तथा 02 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है. हमलोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे.

योजना की विशेषताएं

अधिकतम ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण

सामान्य छात्रों के लिए ब्याज दर 4%, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए केवल 1%.

अब सभी आवेदकों को ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा.

भुगतान अवधि बढ़ाई गई:

₹2 लाख तक – 60 से बढ़ाकर 84 किस्त (7 साल)

₹2 लाख से ऊपर – 84 से बढ़ाकर 120 किस्त (10 साल)

लोन भरने का समय पाठ्यक्रम खत्म होने के 1 साल बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होगी.

समय पर चुकाने पर 0.25% अतिरिक्त छूट मिलेगी.

यहां चेक करें कौन कर सकता है आवेदन

Advertisement

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.

आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (विशेष मामलों में छूट उपलब्ध है).

इस योजना में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि सहित कई पाठ्यक्रम शामिल हैं.

ऋण का उपयोग पाठ्यक्रम शुल्क, लैपटॉप खरीदने या अन्य आवश्यक अध्ययन-संबंधी खर्चों के लिए किया जा सकता है.

केवल सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्र ही पात्र हैं.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

"नया आवेदक पंजीकरण" पर क्लिक करें.

अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफाई करें और "सबमिट" करें.

आपके मोबाइल और ईमेल पर यूजरनेम और पासवर्ड भेजा जाएगा.

फिर उसी वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें.

होम पेज पर से बीएससीसी (BSCC) विकल्प चुनें और "आवेदन करें" पर क्लिक करें.

फॉर्म भरकर सबमिट कर दें. आपको मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज और एक नंबर मिलेगा.

इसके बाद जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र (DRCC) से आपको अपॉइंटमेंट की तारीख ईमेल/एसएमएस से मिल जाएगी.

तय दिन पर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर DRCC जाएं और जमा करें.

अधिकारियों और बैंक द्वारा जांच-पड़ताल पूरी होने पर, DRCC आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बैंक स्वीकृति पत्र देगा.

फिर बैंक जाकर औपचारिकताएं पूरी करें और आपका लोन जारी हो जाएगा.

आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत

आधार कार्ड

पैन कार्ड

दसवीं और बारहवीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र

छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले पत्र की प्रतियां (यदि उपलब्ध हो)

स्वीकृत पाठ्यक्रम संरचना

प्रवेश प्रमाण

शुल्क अनुसूची

फोटोग्राफ

पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र

पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न

पिछले छह महीनों का बैंक स्टेटमेंट

निवास प्रमाण (पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र)

टैक्स रसीद

---- समाप्त ----