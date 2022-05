NEET PG 2022 परीक्षा 9 जुलाई को होगी या नहीं? जानें वायरल नोटिस का क्या है सच

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पीजी 2022 परीक्षा स्थगित की मांग की जा रही है. कुछ डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को लेटर लिखकर परीक्षा स्थगित (NEET PG 2022 Postponement) की मांग की. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए जाने के बाद से उम्मीदवार ट्विटर पर #PostponeNEETPG2022 कैंपेन चला रहे हैं. इस बीच, नीट पीजी 2022 स्थगित को लेकर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) का फेक नोटिस वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा नोटिस एनबीई की ओर से जारी लग रहा है लेकिन आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. फेक नोटिस में लिखा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (MoHFW) द्वारा 5000 से ज्यादा इंटर्नस के अयोग्यता होने और पिछली नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कम समय के चलते 21 मई नीट पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है.' यही नहीं वायरल हो रहे फेक नोटिस में स्थगित होने पर परीक्षा कब कराई जा सकती है इसकी जानकारी भी दी. इसके अनुसार परीक्षा 09 जुलाई 2022 को आयोजित की जा सकती है.

NBEMS ने दी ये जरूरी जानकारी

वहीं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने एनबीईएमएस के नाम से वायरल हो रहे फेक नोटिस पर छात्रों को सावधान किया है. बोर्ड ने नोटिस जारी कहा कि उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस पर ही भरोसा करें. किसी जानकारी के लिए उम्मीदवार एनबीईएमएस कैंडिडेट्स केयर हेल्पलाइन नंबर 011-455930000 या https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main वेब पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.

