School Reopen in Mumbai: कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए मुंबई में 01 दिसंबर यानी बुधवार से खुल रहे स्‍कूल फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने फैसला लिया है कि मुंबई में कक्षा 1 से 7 तक के स्कूल अब 15 दिसंबर से खुलेंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को 01 दिसंबर से खोलने की अनुमति थी लेकिन सेनिटाइज़ेशन और Covid19 ओमिक्रॉन संस्करण का हवाला देते हुए BMC ने कहा कि स्कूल 15 तारीख से खुलेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रहेगा.

Mumbai | Schools for classes 1-7 will now reopen from December 15, instead of December 1, in view of the emergence of #Omicron variant of COVID19 in the world: Brihanmumbai Municipal Corporation