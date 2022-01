Mumbai School Closed: मुंबई में ओमिक्रॉन संकट के बीच बड़ा फैसला, इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद

School Closed for 1-9th and 11th Class: मुंबई में कोरोना वायरस (Mumbai School Shut Down) और उसके ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामलों में बीते कुछ दिनों में तेजी से उछाल आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है. मुंबई में कक्षा 1-9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, कक्षा 11 के स्कूल भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे.

कोरोना संकट के बीच जारी किए गए आदेश के अनुसार, मुंबई में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं बंद किए जा रहे हैं. दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट्स को स्कूल जाकर पढ़ाई करनी होगी. हालांकि, जिन क्लोसेस के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, वहां पर पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी.

महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि, इस बार ओमिक्रॉन वैरिएंट ने कहर बरपा रखा है. महाराष्ट्र में बीते दिन 11 हजार से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें ओमिक्रॉन के मामले 50 थे. रविवार को नौ लोगों की और जान चली गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर राज्य में 1,41,542 हो गई है. महाराष्ट्र में अभी 42,024 कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज हैं, जिनका घर पर या फिर अस्पतालों में इलाज चल रहा है. उधर, मुंबई में कोरोना के 7,792 मामले सामने आए हैं, जोकि हाल के दिनों शहर में एक दिन में हुई बड़ी उछाल है.