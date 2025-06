दलित महिला के मिड डे मील बनाने पर बवाल, सरकारी स्कूल से 21 छात्रों ने वापस लिया अपना नामांकन

यह चौंकाने वाली घटना चामराजनगर जिले के होम्मा गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां अभिभावकों ने अपने 21 बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, क्योंकि वहां पर छात्रों के लिए सरकारी स्कूल में मिड डे मील एक दलित महिला द्वारा तैयार किया जाना था. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कुल 22 छात्रों का नामांकन किया गया था.

