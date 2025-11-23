JNU PROTEST: लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री का विरोध, प्रदर्शनकारी छात्रों ने मशीनें तोड़ी

JNU की लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री को लेकर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें छात्र-छात्राओं का एक समूह लाइब्रेरी के एंट्री गेट पर लगी मशीनों तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जाता है कि लेफ्ट समर्थित छात्रों के ग्रुप ने नाराजगी जताते हुए तोड़फोड़ की है.

और पढ़ें

जेएनयू की लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिजिटल एंट्री का नियम लागू किया गया है. पिछले दिनों लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया. इसको लेकर छात्र-छात्राएं प्रदर्शन करते हुए लाइब्रेरी के डिजिटल एंट्री वाली मशीन के पास पहुंच गए और तोड़-फोड़ भी की.

तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने

विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं का तोड़-फोड़ करते हुए वीडियो भी सामने आया है. बताया जाता है कि 21 नवंबर को JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश की अगुआई में कुछ छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री के नियम का विरोध करने पहुंचे थे.

जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष भी दिखे

इस दौरान प्रदर्शन कर रहा समूह उग्र हो गया और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ज़बरदस्ती एंट्री वाली मशीनों को तोड़ने लगे. वीडियो में नीतीश गले में लाल शॉल लपेटे दिखाई दे रहे हैं. वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों के समूह को ऐसा करने से रोकने की काफी कोशिश की. फिर भी उन्होंने मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया.

Advertisement

लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री के विरोध के नाम पर की गई इस तोड़फोड़ का ABVP के छात्रों ने विरोध किया है. फिलहाल पूरे मामले पर लेफ़्ट के तरफ़ से कोई नहीं बोला है.

---- समाप्त ----