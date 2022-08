JEE Main 3rd Attempt: इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्‍जाम जेईई मेन के 2 सेशन आयोजित हो चुके हैं. NTA कुछ ही समय में सेशन 2 की आंसर-की और रिजल्‍ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एग्‍जाम की तीसरे अटेम्‍प्‍ट की मांग तेजी से उठ रही है. छात्र शिक्षामंत्री और NTA को टैग कर एक और अटेम्‍प्‍ट की मांग कर रहे हैं जिसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. स्‍टूडेंट्स अब अपनी मांगों के साथ ट्विटर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं.

Aaj tweeter per mega campaign h from 7 pm #JEEMainsThirdAttemptForAll this is the # #JEEAspirantsFutureMatters #JEEMains2022 #jeestudentswantsjustice #JEEStudentsFutureMatters pic.twitter.com/Xl7WZiylDL

#JEEMain2022 should get a fair chance as they have faced alot of problems during both the attempt.

These problems are not student's fault, authorities should give a relief to the aspirants. #ThirdattemptforJEEMains2022#JEEStudentsFutureMatters