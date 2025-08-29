IIT बॉम्बे बना जेईई एडवांस्ड के टॉपर की पहली पसंद... ये है टॉप रैंकर्स के पसंदीदा संस्थान

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (IIT बॉम्बे) इस साल भी जेईई एडवांस्ड टॉपर्स की पहली पसंद बना हुआ है. JoSAA काउंसलिंग के आंकड़ों के मुताबिक, IIT बॉम्बे के बाद कौन-कौन से संस्थान टॉप रैंकर्स के लिए आकर्षक रहे, इसका भी रोचक डेटा सामने आया है. आइए जानते हैं इस साल के टॉप रैंकर्स की प्राथमिकताओं और IIT बॉम्बे की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बारे में.

टॉपर रैंकर की पहली पसंद है आईआईटी बॉम्बे

आईआईटी बॉम्बे टॉपर की पहली पसंद बनकर सामने आ रहा है. JoSAA काउंसलिंग के डेटा के अनुसार, जेईई एडवांस्ड 2025 के टॉप 100 रैंकर्स में से 73 ने आईआईटी बॉम्बे को चुना है.

पिछले सालों में भी आईआईटी बॉम्बे टॉप

आईआईटी बॉम्बे 2020 से टॉपर के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इसे साल 2020 में टॉप 100 रैंकर्स में से 58 स्टूडेंट्स ने, साल 2021 में 62 स्टूडेंट्स, 2022 में 68 स्टूडेंट्स, 2023 में 67 स्टूडेंट्स और 2024 में 72 स्टूडेंट्स ने चुना था.

दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली

आईआईटी दिल्ली ने जो टॉपर के लिए दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है, उसे 2025 में 19 टॉपर ने चुना है. आईआईटी दिल्ली को इससे पहले के सालों में इससे ज्यादा टॉपर ने चुना था. 2024 में 23 और 2023 में 22 स्टूडेंट्स ने इस संस्थान को चुना था.

तीसरे नंबर पर आईआईटी मद्रास

आईआईटी मद्रास में को इस साल 6 टॉप रैंकर चुना है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2 का था. इसके अलावा साल 2023 में स्टूडेंट्स ने आईआईटी मद्रास को चुना था.

कहां हैं सबसे ज्यादा टॉप रैंकर्स

टॉप 5000 रैंकर्स में से सबसे ज्यादा रैंकर्स ने आईआईटी बॉम्बे को चुना है, 755 स्टूडेंट्स के साथ आईआईटी बॉम्बे टॉप रैंकर का पसंदीदा इंस्टिट्यूट बना हुआ है. इसके साथ, आईआईटी दिल्ली में 577, और आईआई मद्रास को 478 स्टूडेंट्स ने चुना है.

