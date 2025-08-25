इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में पढ़ाई कराएगा IIT दिल्ली, शुरू हो रहा नया डिप्लोमा कोर्स

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने अपने ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी केंद्र (CART) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन स्नातकोत्तर डिप्लोमा की घोषणा की है. यह कोर्स एक साल का होगा. यह उन इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के परिवर्तन में योगदान देना चाहते हैं. देश का लक्ष्य 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना है.

IIT दिल्ली का यह ऑनलाइन ग्रेजुएशन डिप्लोमा कैंडिडेट्स को EV को अच्छी तरह समझने में मदद करेगी. कैंडिडेट्स विषयों में बैटरी प्रबंधन प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावरट्रेन डिज़ाइन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा प्रणालियों और फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को सीख पाएंगे. इस कोर्स में कैंडिडेट्स लाइव ऑनलाइन कक्षाएं ले सकेंगे. साथ ही कैंपस में भी क्लासेस लगेंगी. कैंपस में मर्शन मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा जो IIT दिल्ली में प्रयोगशाला अनुभव और शैक्षणिक बातचीत प्रदान करते हैं.

ग्रेजुएशन डिप्लोमा का मिलेगा सर्टिफिकेट

कैंडिडेट्स आईआईटी दिल्ली की फैकल्टी की देखरेख में कैपस्टोन परियोजनाओं, सिमुलेशन, केस स्टडीज़ और सेमेस्टर रिसर्च का हिस्सा बनेंगे. कोर्स पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा और संस्थान के पूर्व छात्र नेटवर्क के हिस्से के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त होगी. यह डिप्लोमा एक साल का है. यह उन कैंडिडेट्स के लिए है, जो अपने करियर में ब्रेक लिए बिना कुछ सीखना चाहते हैं. संस्थान के अनुसार, यह डिप्लोमा ईवी डिज़ाइन, निर्माण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लीट विद्युतीकरण और नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए छात्रों को तैयार करता है।

