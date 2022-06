ICMAI CMA Admit Card 2022: icmai.in पर एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, देखें एग्जाम डेट

ICMAI CMA Admit Card 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंट्स (CMA) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सीएमए फाइनल और इंटरमीडिएट के छात्र अब आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना ICMAI एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके लॉग इन करना होगा.

ICMAI CMA परीक्षाएं 27 जून, 2022 से शुरू होने वाली हैं. शेड्यूल के अनुसार सीएमए फाइनल और इंटरमीडिएट के पेपर 3 जुलाई, 2022 तक आयोजित किए जाएंगे. CMA जून की परीक्षा भी सभी छात्रों के लिए दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी - पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to download ICMAI CMA Admit Card 2022: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Admit Card of Intermediate and Final Students for June 2022 Term Examination' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: आईसीएमएआई सीएमए एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

ICMAI CMA Admit Card 2022 Download Link

जरूरी सूचना

ICMAI CMA Admit Card 2022 की प्रिंटआउट कॉपी के साथ एक वेलिड आईडी प्रूफ अपने पास रख लें. बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, परीक्षा की जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

सीएमए कोर्स क्या है?

बता दें कि प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार (CMA) मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फील्ड में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स हैं. इस कोर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, कंट्रोल, डिजाइन सपोर्ट और प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाया जाता है. ICMAI कोर्स लगभग तीन साल का प्रोग्राम है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अकाउंटेंसी के क्षेत्र में पेश किया जाता है. इसमें तीन स्तर होते हैं- फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल.