IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें चेक

IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 30 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है. IBPS 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड कर लें.

परीक्षा कब होगी?

ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होगी. यह परीक्षा 45 मिनट की होगी, जिसमें 80 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 1 अंक का होगा.

पेपर दो हिस्सों में बंटा होगा:

तर्कशक्ति (Reasoning)

संख्यात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude)

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025: कैसे डाउनलोड करें

1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा.

5. एडमिट कार्ड की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

6. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

आईबीपीएस RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2025: आसान भाषा में जरूरी निर्देश

परीक्षा के दिन – क्या करें?

परीक्षा केंद्र 45–60 मिनट पहले पहुंचे ताकि चेकिंग आराम से हो सके.

ध्यान रखें, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए समय पर निकलें.

अगर एडमिट कार्ड में ड्रेस कोड दिया है तो उसी का पालन करें.

सिर्फ जरूरी चीजें साथ रखें—एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, और जरूरी स्टेशनरी.

हॉल में जाने से पहले शांत और रिलैक्स रहें, आखिरी वक्त की भाग-दौड़ से बचें.

परीक्षा के दौरान – कैसे दें टेस्ट?

इनविजिलेटर की हर बात ध्यान से सुनें और नियमों का पालन करें.

समय का ध्यान रखें—दोनों सेक्शन में बैलेंस बनाकर उत्तर दें.

अगर पेपर मुश्किल लगे, तो घबराएं नहीं. सही जवाब देने पर फोकस करें, जल्दबाजी न करें.

अगर समय बच जाए तो अपने उत्तर जल्दी से दोबारा चेक कर लें ताकि गलती न हो.

अब छात्रों को क्या करना चाहिए?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस करें.

अपने कमजोर टॉपिक को पहचानकर अभ्यास बढ़ाएं.

समय और सटीकता दोनों को सुधारने पर ध्यान दें.

परीक्षा से एक दिन पहले अपनी एग्ज़ाम किट तैयार कर लें ताकि अगले दिन तनाव न हो.

