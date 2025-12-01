IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें चेक

IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 30 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है. IBPS 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड कर लें.
परीक्षा कब होगी?
ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होगी. यह परीक्षा 45 मिनट की होगी, जिसमें 80 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 1 अंक का होगा.
पेपर दो हिस्सों में बंटा होगा:
तर्कशक्ति (Reasoning)
संख्यात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude)
आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025: कैसे डाउनलोड करें
1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.
4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा.
5. एडमिट कार्ड की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.
6. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
आईबीपीएस RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2025: आसान भाषा में जरूरी निर्देश
परीक्षा के दिन – क्या करें?
परीक्षा के दौरान – कैसे दें टेस्ट?
अब छात्रों को क्या करना चाहिए?