UP Board Exam Datesheet 2023: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइम टेबल और डेटशीट जारी, ये है डाउनलोड करने का तरीका

upmsp.edu.in, UP Board Exam Dates 2023: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी. डेटशीट के लिए छात्र अपने स्कूलों से भी संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही हम आपको आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से डेटशीट डाउनलोड करने का तरीका भी बता रहे हैं.

How to download UP Board exam date sheet (File Photo)