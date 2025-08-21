scorecardresearch
 

ये कैसे देखते हैं आपके बच्चे का स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है या नहीं? ऐसे 2 मिनट में चलेगा पता

CBSE के सख्त नियमों की वजह से यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आप जिस स्कूल को CBSE से मान्यता प्राप्त समझ रहे हैं, क्या वो स्कूल असल में मान्यता प्राप्त है भी या नहीं?

CBSE has alerted students, parents and guardians to steer clear of unauthorised services offering fast duplicate mark sheets, certificates or corrections.
जब भी पैरेंट्स अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने की प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि वो स्कूल बोर्ड CBSE या स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो. ऐसे में सवाल है कि आखिर इसका पता कैसे चलता है कि वो स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं. तो जानते हैं आप किस तरह ये पता कर सकते है कि स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है या नहीं. 

CBSE के नियमों में सख्ती

CBSE ने अपने नियमों को काफी सख्त बना लिया है, CBSE के नियम साफ कहते हैं कि अगर कोई भी स्कूल उनके नियमों का उल्लघंन करता पाया जाता है तो ऐसे स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है. ऐसे में आप कुछ स्टेप को फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि आप या आपका कोई करीबी जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है भी या नहीं.

इन स्टेप को करें फॉलो

स्टेप 1

सबसे पहले आपको CBSE की नीचे दी गई वेबसाइट पर जाना है.

https://saras.cbse.gov.in/saras/Home/Category_Wise

स्टेप 2

List of Affiliated Schools पर क्लिक करें.

स्टेप 3

अब आप साइट पर मौजूद ऑप्शन (Keyword wise, Affi. No. wise, State wise, Region wise, School level wise, Disaffiliated/Closed schools) को अपनी जरूरत अनुसार चुन सकते हैं.

नाम या लोकेशन से ऐसे कर सकते हैं पता

स्कूल की मान्यता को नाम या लोकेशन से पता किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको Keyword wise पर क्लिक करना है, जिसके बाद Enter A Keyword के ऑप्शन पर आप जगह या स्कूल से संबंधित नाम लिख कर नीचे Search के ऑप्शन पर क्लिक कर लें. आप जिस स्कूल की मान्यता चेक करना चाहते हैं वहां के पोस्ट ऑफिस की लोकेशन लिखकर भी Enter A Keyword सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह करने से लोकेशन या नाम से संबंधित स्कूलों की सूची आपके सामने आ जाएगी.

---- समाप्त ----
