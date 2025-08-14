scorecardresearch
 

NEET का रिजल्ट आने से पहले पिता और चाचा ने मिलकर कर दी हत्या! अब पास हुई छात्रा

गुजरात के बनासकांठा में 18 साल की एक छात्रा ने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही उसका हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने हत्या के मामले में तीन रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी रिश्तेदार अब भी फरार है.

गजरात की एक छात्रा ने नीट परीक्षा पास कर ली है, लेकिन दुखद बात है कि रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई. (Photo: Freepik)
गजरात की एक छात्रा ने नीट परीक्षा पास कर ली है, लेकिन दुखद बात है कि रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई. (Photo: Freepik)

गुजरात के बनासकांठा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 18 साल की एक लड़की ने मेडिटल ऐंट्रेस टेस्ट नीट परीक्षा निकाली, लेकिन इससे पहले ही उसका निधन हो चुका था. पुलिस के अनुसार, रिजल्ट आने से पहले ही छात्रा की हत्या कर दी गई थी.

लड़की ने हत्या होने से पहले दिया था NEET एग्जाम

असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमन नाला के अनुसार, छात्रा बनासकंठा जिले की रहने वाली थी. 24 जुलाई को मूल गांव में छात्र की हत्या कर दी गई थी. लड़की की हत्या का आरोप उसके पिता और उसके दो चाचा पर लगा है. जानकारी के अनुसार, 18 साल की लड़की ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पालमपुर आई थी, जिस दौरान वह एक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी.

उसने कुछ महीने पहले ही NEET की परीक्षा दी थी, लेकिन वह डॉक्टर या नर्स बनने में क्नफ्यूज थी. हाल ही में उसके परीक्षा का परिणाम आया है जिसमें लड़की ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं. पुलिस ने हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है और एक रिश्तेदार अभी भी फरार चल रहा है.

लिव-इन में रहने का मामला

थराद पुलिस ने छात्रा के लिव-इन पार्टनर हरेश चौधरी की शिकायत के आधार पर छात्रा के पिता सेंधाभाई पटेल और चाचा शिवरामभाई पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिवरामभाई को गिरफ्तार कर लिया. हरेश चौधरी ने आरोप लगाया हैं कि रिश्तेदारों ने छात्रा की हत्या की है क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे और उसकी शादी किसी और से कराना चाहते थे.

पहले से शादी-शुदा है लड़की का लिव-इन पार्टनर

एफआईआर के अनुसार ,चौधरी पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है. सुमन नाला (असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) ने बताया कि यह अभी भी साफ नहीं हुआ है कि हरेश ने लड़की से अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी या नहीं. मई में हरेश और लड़की दोनों अहमदाबाद भाग गए थे, जहां उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद वे मध्य प्रदेश और राजस्थान भी गए.

खुद के परिवार वालों पर हत्या का आरोप

FIR के अनुसार, लड़की के पिता और चाचा ने उसकी हत्या करने का फैसला किया था. सुमन नाला ने आगे बताया कि 24 जून की रात जब लड़की थराद में शिवरामभाई के घर पर थी, उसे वहां नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिलाई गईं. जब वह बेहोश हुई तो दोनों ने उसका गला घोंट दिया गया और अगली सुबह अपराध छुपाने के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

रिपोर्ट- परेशकुमार किशनलाल

---- समाप्त ----
