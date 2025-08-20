यहां पुलिस वाले खड़े होते हैं, यहां भंडारा होता है... गूगल मैप्स पर दिखीं ये अजीबोगरीब लॉकेशन!

आजकल लोगों के लिए रास्ता ढूंढना बेहद आसान हो गया है क्योंकि ज्यादातर लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं. गूगल मैप न सिर्फ रास्ता बताता है बल्कि यह भी दिखा देता है कि किस इलाके में कौन-सी जगह है, किस सड़क पर ट्रैफिक जाम है या फिर कौन-सा रेस्टोरेंट पास में मौजूद है. दिलचस्प बात यह है कि गूगल मैप पर लोकेशन केवल गूगल ही नहीं डालता, बल्कि आम यूजर भी अपनी तरफ से नाम और जानकारी अपडेट कर सकते हैं. यही वजह है कि कई बार मैप पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब नाम और जगहें दिखाई देती हैं जिन्हें पढ़कर हंसी भी आ जाती है.

अब तो हालात यह हो गए हैं कि गूगल मैप पर लोग सिर्फ रास्ते ही नहीं, बल्कि यह भी लिख रहे हैं कि किस चौराहे पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कहां हेलमेट न पहनने पर चालान कट सकता है और किस सड़क पर गड्ढा पड़ा है. कुछ लोकेशन पर तो यहां तक लिख दिया गया है कि “यहां कूड़ा डालना मना है” या फिर “यहां भंडारा होता है”. यानी गूगल मैप अब सिर्फ नेविगेशन का टूल ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की सूचनाओं और मज़ेदार अनुभवों का प्लेटफॉर्म भी बन गया है.

यहां पुलिस वाले खड़े हैं...

गूगल मैप पर अगर 'यहां' डालकर कोई लोकेशन सर्च की जाए तो आपको, यहां सबसे पहले दिखाई देगा 'यहां पुलिस वाले खड़े हैं'. यह जगह उत्तर प्रदेश में स्थित हापुड़ के त्रिवंती गंज, लोथी गेट नगर पर बने एक चौराहे की है. इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहे हैं. इसलिए गूगल मैप पर किसी ने इस जगह का नाम यही फीड किया हुआ है.

दूसरी लोकेशन पर लिखा है, 'यहां पुलिस वाले खड़े होते हैं कृपया हेलमेट लगाएं'. यह जगह अलीगढ़ के रामबाग इलाके की है. इस चौराहे पर ट्रैफिस पुलिस वाले चेकिंग के लिए खड़े रहते हैं. यह अलीगढ़ के मुख्य इलाकों में से एक है. चालान से बचने के लिए किसी से गूगल मैप पर ही लिखा हुआ है कि यहां पुलिस वाले खड़े होते हैं, इसलिए हेलमेट लगा लें.

यहां कूड़ा डालना मना है...

गूगल मैप पर एक लोकेशन नाम 'यहां कूड़ा डालना मना भी है'. यह जगह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भीकाम की है. इस लोकेशन की तस्वीर में एक मकान बना हुआ है और उसके आगे ईंटों का चट्टा है.

यहां भंडारा होता है...

गगूल मैप पर एक और लोकशन दिखाती है कि 'यहां भंडारा होता है'. यह जगह दिल्ली के पीतमपुरा में हैं. इस जगह का पूरा पता है, संदेश विहार वसुदा एल्क्लेव. इस लोकेशन का नाम है, 'यहां भंडारा होता है'. इस लोकेशन पर लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि यहां के भंडारे में अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है.

