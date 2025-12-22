scorecardresearch
 
'सॉरी मम्मी-पापा... आपका नाम खराब कर रही हूं!' एग्जाम स्ट्रेस को लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने दी जान

Engineering Student Suicide: छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही छात्रा ने एग्जाम स्ट्रेस को कारण बताते हुए अपनी जान दे दी.

सुसाइड करने वाली छात्रा बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी. (Photo: ITG)
सुसाइड करने वाली छात्रा बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी. (Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ने रविवार रात हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद पूंजीपथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि सुसाइड करने वाली छात्रा रायगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर पूंजीपथरा के पास एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर बीटेक सीएससी (सेकंड ईयर) की पढ़ाई कर रही थी.

स्टूडेंट झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली थी और रविवार रात 9 बजे अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल परिसर में सनसनी फैल गई. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि छात्रा को सेकेंड ईयर के साथ-साथ फर्स्ट ईयर बैक का एग्जाम भी देना था.

ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से छात्रा ने ये कदम उठाया है. घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है. पूंजीपथरा पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा और अब पुलिस हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है.

Indian Army Internship: युवाओं को रोज़ 1,000 रुपये

फोन रिसीव नहीं होने पर हुई आशंका

दरअसल, रात 8.30 बजे परिजनों ने प्रिंसी को कई बार फोन किया था. लेकिन, फोन रिसीव नहीं होने पर परिजनों ने हॉस्टल के वार्डन को फोन करके मामले की जानकारी दी. जब वार्डन प्रिंसी के कमरे पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. लंबे समय तक जब छात्रा ने दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से अंदर झांककर देखा गया तो पता चला कि फंदे पर प्रिंसी का शव लटक रहा था.

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

छात्रा के कमरे में मिले सुसाइड नोट में प्रिंसी ने लिखा है कि सॉरी मम्मी-पापा... मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाई. आपके सेविंग एकाउंट का पैसा खर्च होता जा रहा है. मैं पढाई में अच्छी नहीं हूं, आप लोगों के नाम को खराब कर रही हूं.

पढाई के तनाव में उठाया कदम

इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने बताया कि पिछले महीने प्रिंसी ने सेमेस्टर फीस के नाम पर अलग-अलग तीन किस्तों में कुल 1 लाख रूपये मंगाए थे. छात्रा के पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट में बैक आई थी और दूसरे सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पढाई ठीक से नहीं कर पाने से तनाव में आकर छात्रा ने यह कदम उठाया होगा.

---- समाप्त ----
