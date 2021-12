CBSE 10वीं के एग्जाम पेपर में सवाल पर बवाल, प्रियंका गांधी बोलीं- क्या हम बच्चों को यही सिखा रहे?

Priyanka Gandhi on CBSE Question: CBSE एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर. इस बार कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में दिए गए एक पैसेज के महिला अधिकार विरोधी होने के चलते विवाद हो रहा है. लोगों का कहना है कि बोर्ड बच्‍चों में महिलाओं के प्रति 'प्रतिगामी' सोच विकसित कर रहा है.

पैसेज के कई अंशों को सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग अपना गुस्‍सा दर्ज कर रहे हैं. इस पैसेज में यह कहा गया है कि घर में पत्नियों को ज्‍यादा अधिकार मिलने से बच्‍चे बिगड़ने लगे हैं. पैसेज में 'emancipation of the wife', 'formal obedience', 'master of the house' और 'children and servants' जैसी बातों पर आपत्तियां उठ रही हैं.

सीबीएसई कक्षा 10 अंग्रेजी की परीक्षा 11 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई थी. जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, इंटरनेट पर पेपर के स्‍क्रीनशॉट शेयर होने लगे. लोगों ने बच्‍चों से ऐसे सवाल पूछे जाने को बेहद गलत बताया और cbseindia29 को टैग कर रोष जताया. इसके ​​​बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पेपर का स्‍क्रीनशॉट शेयर कर इसे बोर्ड और सरकार की महिला विरोधी सोच बताया.

Unbelievable! Are we really teaching children this drivel?



Clearly the BJP Government endorses these retrograde views on women, why else would they feature in the CBSE curriculum? @cbseindia29 @narendramodi?? pic.twitter.com/5NZyPUzWxz