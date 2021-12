महाराष्ट्र: स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन

Maharashtra School Education Minister Corona Positive: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई में संक्रमितों की बढ़ती संख्या टेंशन बढ़ा रही है. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच, राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है. उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि कोविड के हल्के लक्षण हैं.

बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 1,426 नए मामले आए तथा 21 मरीजों की मौत हो गयी. नए मरीजों में 26 लोग वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) से संक्रमित हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,41,454 हो गयी तथा संक्रमण के कारण मृत्युदर 2.12 फीसदी है.

I learned today that I tested positive for COVID-19 after first feeling symptoms yesterday evening. My symptoms are relatively mild. I'm fine and have isolated myself. Request those who met me the past few days to take precautions.