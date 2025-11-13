CISCE ने जारी की बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, ICSE की 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 10 (ICSE) की परीक्षा 17 फरवरी 2025 और कक्षा 12 (ISC) की परीक्षा 12 फरवरी 2025 से शुरू होंगी. सीबीएसई की ओर से डेटशीट जारी होने के बाद परीक्षार्थी एग्जाम टाइम टेबल का इंतजार कर रहे थे.

और पढ़ें

1.5 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा

CISCE के अनुसार, इस साल ICSE परीक्षा में करीब 2.6 लाख और ISC परीक्षा में करीब 1.5 लाख छात्र हिस्सा लेंगे. CISCE के मुख्य कार्यकारी व सचिव जोसेफ इमैनुएल ने बताया, 'इस साल की परीक्षा अनुसूची को इस तरह तैयार किया गया है कि एकेडमिक कैलेंडर संतुलित रहे, जिससे विद्यार्थियों को मुख्य विषयों के बीच तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.'

50 विषयों की होगी परीक्षा

ICSE (कक्षा 10) की परीक्षा 17 फरवरी से 30 मार्च तक चलेगी. ISC (कक्षा 12) की परीक्षा की तिथि 12 फरवरी से 6 अप्रैल तक निर्धारित की गई है. डेट शीट में ICSE के 75 विषयों और ISC के 50 विषयों के लिए पूरा परीक्षा कार्यक्रम शामिल है. बताया जा रहा है कि इस बार डेटशीट ऐसे डिजाइन है कि अभ्यर्थियों पर दबाव सीमित रहेगा और वे अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं.

Advertisement

इस बार भी CISCE ने अपना परीक्षा शेड्यूल शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों और शैक्षणिक सुधारों के मुताबिक ही तैयार किया है. इस परीक्षा में भाग लेने वाले प्रमुख पक्षों में छात्र, उनके अभिभावक, स्कूल प्रशासन, शिक्षक और बोर्ड अधिकारी शामिल हैं.

---- समाप्त ----