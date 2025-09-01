scorecardresearch
 

Feedback

SCO समिट से चर्चा में आईं शी जिनपिंग की पत्नी, जानिए क्या करती हैं पेंग लियुआन

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी बनने से पहले पेंग लियुआन एक गायिका थीं. अब वे WHO के साथ मिलकर डीबी और ऐड्स पेशेंट को लेकर काम करती थीं. अब पेंग अपना पूरा समय सोशल वर्क को देती है.

Advertisement
X
चीन के राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुआन एक मशहूर लोकगीत गायिका हैं. (Photo: AP And AFP)
चीन के राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुआन एक मशहूर लोकगीत गायिका हैं. (Photo: AP And AFP)

Who Is XI Jinping Wife Peng Liyuan: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई. पीएम मोदी जब सम्मेलन में पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन साथ दिखे. आइए जानते हैं चीन के राष्ट्रपति की पत्नी कौन हैं और वे क्या करती हैं.

शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन हर इवेंट में साथ नहीं नज़र आते क्योंकि दोनों का अपना अलग करियर है. एक पुराने इंटरव्यू में शी जिनपिंग ने कहा था कि 'मेरे और मेरी पत्नी दोनों के अपने-अपने करियर हैं, लेकिन परिवार के लिए हम मिलकर काम करते हैं.'

गायिका हैं पेंग लियुआन

सम्बंधित ख़बरें

AMCA Stealth Fighter Jet Adani Defence
स्पीड-स्टील्थ का कॉम्बो... जानें- उस फाइटर जेट को जिसे बनाने के लिए अडानी की कंपनी लगाएगी बोली 
China_Currency
चीनी करेंसी या अमेरिकी डॉलर, कौन है ज्यादा मजबूत? 
Modi-Xi Meeting Tianjin SCO Summit
मोदी-जिनपिंग मुलाकात के बाद क्या अब बॉर्डर विवाद पर बदलेगी बातचीत की दिशा? 
6G_Chip
आ गया 6G चिप, 5 हजार गुना बढ़ जाएगी इंटरनेट स्पीड 
SCO समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ दिखे. (Photo- Reuters)
रूस और चीन की दोस्ती का पौधा क्या US से दुश्मनी की खाद पर फला-फूला? 

अपने पति के सत्ता में आने से पहले ही, पेंग लियुआन चीन की स्टार गायिकाओं में से एक के रूप में प्रसिद्ध थीं. दशकों तक, वह चीन के सरकारी टेलीविज़न कार्यक्रमों में दिखाई देती रहीं और मधुर लोकगीत गाया करती थीं. 2004 में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की झेजियांग प्रांतीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हुए शी ने यानान टेलीविज़न को बताया कि वे पेंग को रोज़ फ़ोन करते थे, क्योंकि वे अक्सर साथ नहीं रह पाते थे.

Advertisement

XI JINPING WIFE

वायरल हुआ था शी जिनपिंग का ये रिएक्शन

2013 में कोस्टा रिका में एक किसान के घर की यात्रा के दौरान शी ने पेस्ट्री का एक टुकड़ा तोड़ा और धीरे से अपनी पत्नी को दे दिया. उनका ये रिएक्शन उस दौरान काफ़ी वायरल हुआ था. पेंग लियुआन (Peng Liyuan) का जन्म 1962 में चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था. उनके पिता एक स्कूल मास्टर थे और माँ एक ओपेरा सिंगर. जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) चल रही थी (1960 के दशक के अंत में माओ ज़ेदोंग के समय), तो उनके परिवार को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थीं.

कहां से की है चीन के राष्ट्रपति की पत्नी ने पढ़ाई

लेकिन पेंग का सिंगिंग टैलेंट उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण बना. इसके बाद पेंग ने शानडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्ट्स में एडमिशन लिया. बाद में उन्होंने बीजिंग कंजरवेटरी ऑफ़ म्यूज़िक में भी पढ़ाई की. 1986 में पेंग लियुआन की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, जब शी कम्युनिस्ट पार्टी में एक मिड-लेवल अधिकारी थे.

पेंग ने बाद में एक इंटरव्यू (2011) में बताया कि पहली मुलाकात में उन्हें शी जिनपिंग बहुत पसंद आए. 1987 में दोनों ने शादी कर ली. दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम Xi Mingze है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिंग्जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं. पेंग विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गुडविल एंबेसडर भी हैं, जो क्षय रोग (Tuberculosis – TB) और HIV/AIDS के मरीज़ों के लिए काम करती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement