CBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बदल दिए ये नियम, जरूर पढ़ लें नई गाइडलाइन

सीबीएसई ने 2025-26 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के कईं नियम अपडेट करने की घोषणा की है. ऐसे में जानते हैं क्या हैं नए नियम...

75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को साल रिपीट करना होगा. (File Photo)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) बोर्ड परीक्षा के लिए अबतक कई नियम जारी कर चुका है. कक्षा 10 के लिए दो बार परीक्षाओं को मंजूरी देते हुए मूल्यांकन शुरू किया है. कक्षा 12 के लिए नए स्किल-बेस्ड इलेक्टिव विषय और प्रैक्टिकल लर्निंग, टेक्नोलॉजी के उपयोग, और स्किल डेवेलपमेंट पर आधारित 9-प्वाइंट ग्रेडिंग स्केल भी शुरू किया है. सभी नियमों पर जानकारी नीचे दी गई है.

सीबीएसई के सर्कुलर में क्या लिखा है?

2026 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों की कम-से-कम 75 प्रतिशत अटेंडेंस आवश्यक होगी. अटेंडेंस को आंतरिक मूल्यांकन से जोड़ा गया है, जो कक्षा में पार्टिसिपेशन, पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों के जरिए किया जाएगा. कम अटेंडेंस वाले छात्रों को साल रिपीट करना या असेसमेंट के लिए फिर से बैठना होगा. सर्कुलर के मुताबिक दो वर्षीय सलेबस स्ट्रक्चर के तहत कक्षा 10 में कक्षा 9 और 10 और कक्षा 12 में कक्षा 11 और 12 का सलेबस शामिल हैं.

कक्षा 10 के छात्र अधिकतम दो और कक्षा 12 के छात्र अधिकतम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकेंगे. विद्यालयों सेयोग्य शिक्षक और उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने को कहा गया है.

9वीं और 11वीं कक्षा के लिए क्या बदला?

सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करते हुए इसकी गाइडलाइन जारी की है. स्कूलों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा सरगम पोर्टल पर करवानी होगी, जिसके बाद छात्रों को वेरिफिकेशन स्लिप दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई गलतियां 14-28 नवंबर 2025 तक ठीक की जा सकेंगी. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

फॉर्म में कोई अब्रिवेशन नहीं, बल्कि पूरी डिटेल्स भरनी होंगी. क्रॉस-बोर्ड या डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन अमान्य हैं. आंतरिक मूल्यांकन नई शिक्षा नीति के नियमों के तहत होगा. स्कॉलरशिप के लिए माता-पिता की आय का प्रमाण जरूरी नहीं है और पंजीकरण पोर्टल नोटिफाइड तारीखों को रात 11:59 बजे बंद हो जाएगा.

विदेशी स्कूल छात्रों के लिए APAAR ID लिंक कराने में छूट

सीबीएसई ने मान्यता-प्राप्त विदेशी स्कूलों को APAAR आईडी लागू करने से छूट दे दी है, जो बोर्ड परीक्षा में रजिस्टर कर रहे भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य है. इस फैसले से खासकर यूएई में रह रहे प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए वहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

सीबीएसई ने परीक्षार्थियों की लिस्ट (LOC) जमा करने और परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए समान अंतिम तिथि वाले दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं. निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने पर स्वतः विलंब शुल्क (automated late charges) लगेगा.

जारी होगा नया पाठ्यक्रम

शिक्षा को आधुनिक बनाने और स्किल-बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साल 2025-26 से सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नया सलेबस जारी किया है.

कक्षा 10 के लिए क्या बदलेगा?

10वीं के छात्र वर्ष में दो बार (फ़रवरी और अप्रैल) परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें ज्यादा अंक आएंगे, परिणाम में वो मान्य होगी. कॉन्सेप्ट-आधारित, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और रियल-वर्ल्ड एप्लिकेशन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे. मूल्यांकन के लिए 60% अंक थ्योरी परीक्षाओं और 40% आंतरिक मूल्यांकन (internal assessment) में बांटे गए हैं.

कक्षा 12 के लिए ये है नया

•    9-प्वाइंट ग्रेडिंग स्केल- पहले लागू पाँच-स्तरीय स्केल की जगह अब 9 बिंदुओं के आधार पर ग्रेडिंग होगी, जिसके तहत शीर्ष 12.5% छात्रों को A1 ग्रेड मिलेगा.

•    इन विषयों में नए स्किल-बेस्ड इलेक्टिव्स शुरू किए जाएंगे-

1.    भूमि परिवहन सहयोगी (Land Transportation Associate)
2.    इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर (Electronics and Hardware)
3.    शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer)
4.    डिज़ाइन थिंकिंग और नवाचार (Design Thinking and Innovation)
5.    सूचना विज्ञान अभ्यास (Informatics Practices), कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे तकनीकी विषयों के छात्र एक इलेक्टिव विषय चुन सकते हैं.

नए सेलेबस का पैटर्न

•    12वीं के नए पाठ्यक्रम में सात लर्निंग एरिया शामिल हैं- लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, मैथेमैटिक्स, साइंस, स्किल सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन.
•    उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनस्क्रीन मूल्यांकन और परीक्षा केंद्रों पर संभावित बायोमेट्रिक सत्यापन.
•    प्रोजेक्ट-आधारित असाइनमेंट और तकनीकी शिक्षा के जरिए प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा.

कब आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं?

10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फरवरी और अप्रैल 2026 में आयोजित होंगी, वहीं 12वीं कक्षा के लिए संभावित तिथि 17 फरवरी, 2026 है. इस बार 12वीं की परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों के शामिल होने का अनुमान है.

