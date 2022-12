CBSE 10th Datesheet 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE ने कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड एग्‍जाम डेटशीट जारी कर दी है. जारी टाइम टेबल में बताया गया है कि दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी. डेटशीट जारी होने के तुरंत बाद, छात्रों और कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी शेयर की हैं.

छात्र-छात्राएं सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. जारी टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 10वीं का गणित का पेपर इस बार होली के बाद आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर कुछ स्‍टूडेंट्स खुश हैं तो कुछ परेशान हैं.

#CBSE #CBSEDateSheet Pov - Science student when they know there is 2 weeks holiday between chemistry and physics paper 📜🥃 pic.twitter.com/51wTSh3nx2

सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी और 21 मार्च को समाप्त होंगी. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी और 05 अप्रैल को समाप्त होंगी. जो छात्र इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड 10वीं,12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे दिए गए डायरेक्‍ट लिंक पर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

CBSE 10th Datesheet 2023: Download Here

CBSE 12th Datesheet 2023: Download Here