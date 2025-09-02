Bihar TRE-4 का शेड्यूल जारी, 16 से 19 दिसम्बर के बीच होगी परीक्षा

बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर संभावित उम्मीदवार काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 (TRE-4) से पहले STET करवाने की मांग कर रहे थे. अब उनकी ये मांग सरकार ने मान ली है. क्योंकि TRE-4 शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

बिहार में 16 से 19 दिसम्बर के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 का आयोजन किया जाएगा. वहीं अगले साल यानी 2026 के जनवरी में इसका रिजल्ट जारी करने की भी बात कही गई है. शिक्षा विभाग ने 20 से 24 जनवरी के बीच परिणाम की घोषणा कर देने की बात कही है.

सितंबर से भरा जाएगा STET का फॉर्म

वहीं STET परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सितंबर महीने में ही STET परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा. बिहार में अभ्यर्थी लगातार TRE 4 के पहले STET परीक्षा की मांग कर रहे थे. इसके लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे थे.

क्यों TRE-4 से पहले STET कराने की मांग कर रहे लोग

बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 से पहले STET यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे. क्योंकि पात्रता परीक्षा बाद में आयोजित होने से काफी बीपीएसई की ओर से आयोजित होने वाली टीआरई -4 में शामिल होने से हजारों अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे.

Advertisement

यही वजह है कि छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले STET का आयोजन करवाना चाहते हैं. ताकि, 2025 में होने वाली पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी टीआरई -4 में शामिल हो सके. पिछले साल पात्रता परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी. इस साल अगस्त का महीना खत्म होने के बाद भी STET नहीं हुआ है. वहीं विभाग शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा था. इसलिए छात्र लगातार पहले पात्रता परीक्षा कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे.

---- समाप्त ----