ऑस्ट्रेलिया बना भारतीय छात्रों का सबसे पसंदीदा स्टडी डेस्टिनेशन, कनाडा से हुआ मोहभंग

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया अब भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय स्टडी डेस्टिनेशन बन गया है. अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रदाता IDP Education द्वारा मार्च 2025 में कराए गए Emerging Futures Seven – Voice of the International Student सर्वे के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

