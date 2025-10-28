scorecardresearch
 

30,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा अमेजन, ओवरहायरिंग की भरपाई के लिए लिया गया फैसला 

अमेजन लगभग 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों (करीब 10%) की छंटनी की तैयारी कर रहा है. कंपनी का कहना है कि यह कदम खर्च घटाने और महामारी के समय की जरूरत से ज़्यादा भर्तियों की भरपाई के लिए उठाया जा रहा है. नई छंटनी में एचआर, डिवाइस, सर्विस और ऑपरेशन्स विभाग प्रभावित होंगे.

अमेजन ने 'ओवरहायरिंग की भरपाई' के लिए 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है. ( Photo:  Reuters)
अमेजन ने 'ओवरहायरिंग की भरपाई' के लिए 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है. ( Photo:  Reuters)

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेजन अपने लगभग 350,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से लगभग 10% को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेजन "करीब 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती" करने की योजना बना रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर नौकरी की सुरक्षा और छंटनी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अब खर्च कम करने और कोरोना के समय जरूरत से ज्यादा की गई भर्तियों की भरपाई करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी कर रही है.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया रही?
एक रेडिट यूजर ने लिखा, " छंटनी जारी रहेगी." इस पोस्ट पर कई लोगों ने यही चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणियां कीं. कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि इस फैसले के पीछे "असली वजह" कुछ और है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की ओर इशारा किया. एक व्यक्ति ने पोस्ट कर लिखा- "यह सिर्फ अमेजन वालों के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी की तलाश कर रहे सभी लोगों के लिए बुरी खबर है. 

आपको नौकरी के लिए हज़ारों बर्खास्त FAANG इंजीनियरों से मुकाबला करना होगा. एक तीसरे ने दावा किया, "अमेजन कर्मचारियों के साथ घटिया व्यवहार करता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उच्च शिक्षित डेवलपर हैं या डिलीवरी ड्राइवर. आप असल में बस एक बलि का मोहरा हैं." चौथे ने कहा, "आश्चर्य है कि कंपनियां कितने वर्षों तक महामारी के बहाने अत्यधिक नियुक्ति का फायदा उठा पाएंगी."

कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन अपने लगभग 3,50,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से "10%" को नौकरी से निकालने जा रहा है. इस बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी में कथित तौर पर कुल 15.5 लाख कर्मचारी हैं. हालांकि, यह 2022 के अंत के बाद से अमेजन में सबसे बड़ी छंटनी होगी. आउटलेट के अनुसार, प्रभावित टीमों के प्रबंधकों को इस बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि वे उन कर्मचारियों से कैसे संवाद करें जिन्हें छंटनी संबंधी ईमेल प्राप्त होंगे.

कौन से विभाग प्रभावित होंगे?
अमेजन पिछले दो साल से अलग-अलग विभागों में कुछ कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है. इस हफ्ते शुरू होने वाली नई छंटनी में मानव संसाधन (एचआर), डिवाइस और सर्विस, और ऑपरेशन्स विभागों पर असर पड़ेगा. अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने जून में कहा था कि कंपनी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल बढ़ा रही है, जिससे आगे और नौकरियां जा सकती हैं, खासकर वे, जिनमें बार-बार एक जैसा काम करना पड़ता है.

