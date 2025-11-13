scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच की आंच... ED की भी एंट्री, उधर वेबसाइट डाउन

दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर का नाम जुड़ने के बाद इसकी मान्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इस पर मेडिकल रेगुलेटरी ऑथरिटी NMC के अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है. वहीं अब ED ने भी दस्तक दे दी है.

Advertisement
X
अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची अब ED और हरियाणा पुलिस, वेबसाइट डाउन (Photo - AL Falah university)
अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची अब ED और हरियाणा पुलिस, वेबसाइट डाउन (Photo - AL Falah university)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की काफी चर्चा हो रही है. क्योंकि धमाके की साजिश से जुड़े कुछ आरोपी उसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में काम करते थे. अब इस यूनिवर्सिटी की NAAC मान्यता को लेकर एनएमसी ने बड़ी बात कह दी है. 

शुरुआती जांच में पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले तीन आरोपियों - डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल और डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया था. रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर हैं. इसके बाद से ही यह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ा मेडिकल कॉलेज चर्चा में हैं. आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी डाउन हो गई है. इसे खोलने पर पेज पर कोई  जानकारी नहीं दिखाई दे रही है.

यूनिवर्सिटी की जांच में अब ईडी की एंट्री
यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर जहां मेडिकल रेगुलेटरी ऑथरिटी NMC ने नोटिस भेजा है. वहीं अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ED और दूसरी वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों की भी अब एंट्री होने वाली है. आज केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ED डायरेक्टर बैठक में मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक उसके बाद ही जांच का फैसला लिया गया. बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

parvez residence
दरवाजों पर लटकते ताले, कॉलोनी में पसरा सन्नाटा... शाहीन के भाई परवेज की गिरफ्तारी से पड़ोसियों में दहशत 
turkey and delhi blast connection
कट्टरपंथ, कश्मीर और दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन... क्या तुर्की भारत विरोधियों का नया अड्डा बनता जा रहा? 
College time photo of Dr. Shaheen (Photo- ITG)
मेडिकल टॉपर से टेरर हैंडलर तक... डॉ शाहीन ने कितने छात्रों में भरा आतंक का बारूद? 
अलफला यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में हुई थी बम धमाके करने की प्लानिंग (Photo: ITG)
आतंकियों का मीटिंग प्वाइंट... यहीं बनी दिल्ली के साथ यूपी के कई शहरों में धमाके की प्लानिंग  
Dr. Parvez Ansari's aides investigated for terror connections (symbolic photo)
लखनऊ में आतंक के मददगार कौन? ATS के रडार पर डॉ. परवेज के करीबी तमीम और ताज  
Advertisement

एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ने दी थी सफाई
ब्लास्ट मामले की साजिश में यूनिवर्सिटी का नाम उछलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से वीसी डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने सफाई भी दी थी. उन्होंने एक लिखित बयान जारी कर बताया था कि आरोपियों के निजी मामले से विश्वविद्यालय का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया था कि विश्वविद्यालय का आरोपी व्यक्तियों से उनके ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा कोई संबंध नहीं है.

यूनिवर्सिटी की सुविधाओं के दुरुपयोग का किया था खंडन
साथ ही बयान में यह भी साफ कर दिया गया था कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में यूनिवर्सिटी के संसाधनों का आरोपियों द्वारा दुरुपयोग की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यूनिवर्सिटी फैसलिटी का इस्तेमाल किसी भी साजिश के लिए नहीं किया गया है. वहीं उन्होंने लैब एक्टिविटिज को सिर्फ अधिकृत पढ़ाई के लिए नैतिक मानकों के अनुसार सख्ती से संचालित किए जाने की बात कही थी. 

यूनिवर्सिटी को एनएमसी ने भेजा नोटिस 
यूनिवर्सिटी की ओर से इस तरह के बयान जारी होने के बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के NAAC मान्यता को लेकर चिकित्सा नियामक प्राधिकरण के रूप में, एनएमसी (NMC) के चेयरपर्सन ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी पर क्या कार्रवाई की जाए. 

Advertisement

जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
एनएमसी के अध्यक्ष ने कहा है कि यह पूरा मामला अभी जांच के अधीन है. जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या बात निकलकर सामने आती है, इसके बाद ही कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह बात अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नैक एक्रिडेशन को रद्द करने या नहीं करने के बारे में कही. 

यह भी पढ़ें: जानिए कौन चलाता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां चल रही दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पूछताछ

दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची हरियाणा पुलिस
वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली के ओखला में स्थित हेड क्वार्टर में हरियाणा पुलिस पहुंची हुई है. पुलिस यहां फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच के  पहुंची हुई है. इस साजिश में शामिल आरोपी डॉक्टर मुज़म्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर का अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध है. उनके बारे में जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज के लिए ही हरियाणा पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेड क्वार्टर पहुंची है.

---- समाप्त ----
इनपुट - अरविंद ओझा, श्रेया चटर्जी, पीयूष मिश्रा
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement