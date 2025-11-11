जानिए कौन चलाता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां चल रही दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पूछताछ

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामला और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े संदिग्धों की खोज और पूछताछ की जा रही है. फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की है.

और पढ़ें

इस यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है. 6 लोगों को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस टेरर मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है. ऐसे में जानते हैं यह अल-फलाह यूनिवर्सिटी कहां है, इसे कौन चलाता है और यहां किन-किन चीजों की पढ़ाई होती है.

70 एकड़ में फैला है विश्वविद्यालय

फरीदाबाद जिले के धौज में अरावली की तलहटी में स्थित 70 एकड़ के हरे-भरे क्षेत्र में अल-फलाह विश्वविद्यालय फैला हुआ है. अल-फलाह विश्वविद्यालय, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है. इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ. भूपिंदर कौर आनंद हैं.

एक साथ चलते हैं तीन संस्थान

इस परिसर में तीन कॉलेज चलते हैं. यहां अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का संचालन होता है.

Advertisement

यूजीसी से मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार अल-फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा विधान सभा द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियम पारित करके की गई थी. इसे 2014 में संशोधित किया गया था. अल-फलाह विश्वविद्यालय को 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत मान्यता भी दी गई थी.

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी संचालित

अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर भी है. अल-फलाह अस्पताल इसकी का एक हिस्सा है. यह 650 बिस्तरों वाला एक धर्मार्थ अस्पताल है. यहां विशेषज्ञ डॉक्टर मुफ्त चिकित्सा सलाह देते हैं और मामूली कीमतों पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को 2019 में एमबीबीएस के पहले बैच में प्रवेश के लिए एनएमसी से मंजूरी मिली थी. अंतिम वर्ष के छात्र फरवरी 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं.

यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं ये कोर्स

इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, एमबीबीएस से लेकर दो वर्षीय बी.एड. और एम.एड. की पढ़ाई भी होती है. यहां पढ़ाए जाने वाले कोर्स में बीटेक, पारामेडिकल में डिग्री और डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल मॉलिक्यूलर साइंस (फिजिक्स) (कैमेस्ट्री) (मैथ्स), बीकॉम, बीसीए, एमटेक, एमएससी, एमए (इकॉनोमिक्स), एमबीए, एमसीए और पीएचडी की पढ़ाई होती है.

Advertisement

---- समाप्त ----