DUSU चुनाव में पहली बार उतरेगा AAP का छात्र संगठन ASAP, सौरभ भरद्वाज ने किया ऐलान

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन भी मैदान में उतरेगा. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एबीवीपी और एनएसयूआई ने कैंपस को सालों तक एक निजी ठेके की तरह चलाया, जहां पर सेटिंग करके बारी-बारी से डूसू छात्रसंघ पर कब्जा जमाए बैठे रहे. लेकिन कभी भी छात्रों के हितों की आवाज बुलंद नहीं है.अब यह सब चलने वाला नहीं है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन Association of Students for Alternative Politics एसैप (ASAP) डूसू छात्र संघ चुनाव लड़ेगा.

छात्रों के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा ASAP

उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि, हॉस्टल और लैब की कमी, महिला सुरक्षा और भेदभाव जैसे छात्रों के मुद्दों पर सालों से चुप्पी छाई रही है. अब ये सब चलने वाला नहीं है. एसैप छात्रों के इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा. ASAP सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ेगा, बल्कि एबीवीपी और एनएसयूआई की गुंडागर्दी वाली राजनीति को सीधी चुनौती देगा.

Advertisement

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसैप मानता है कि छात्र राजनीति कोई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की जागीर नहीं हो सकती. नेतृत्व उस छात्र के हाथ में होना चाहिए, जो पढ़ाई में अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है और अपने कॉलेज व विश्वविद्यालय को बेहतर बनाना चाहता है.

पारदर्शी तरीके से मिलेगा छात्रों को टिकट

अब चुनाव लड़ने के लिए न किसी रसूखदार नेता के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा, न पैसा या जाति पूछी जाएगी, न बैकग्राउंड. एसैप ने टिकट प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक बना दिया है. हर छात्र को मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो.

ऐसे बन सकते हैं ASAP से उम्मीदवार

सौरभ ने बताया कि जो भी छात्र डूसू या कॉलेज यूनियन का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे सिर्फ तीन आसान स्टेप पूरे करने होंगे. पहला- एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा. जिसकी आखिरी तारीख 25 अगस्त है. दूसरा- एक मिनट का वीडियो या ऑडियो जिसमें वह अपने मुद्दों को साफ-साफ रखे और तीसरा- 200-500 शब्दों में अपना एजेंडा बताए.

उम्मीदवार बनने की ये है योग्यता

कॉलेज यूनियन के लिए कम से कम 5 अलग-अलग सेक्शन से 10 छात्रों का समर्थन जुटाना होगा और डूसू के लिए 5 कॉलेजों से 50 छात्रों का, जिनके नाम, स्टूडेंट ID और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं. उम्मीदवार के पास पूरी कक्षा उपस्थिति होनी चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं, और न ही कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक रिकॉर्ड हो.

Advertisement

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसैप की राजनीति पारदर्शिता, जवाबदेही और मुद्दों पर आधारित है. यह नेतृत्व को चंद हाथों से निकालकर छात्रों के बीच वापस ले जाने की लड़ाई है. यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो चाहता है कि यूनिवर्सिटी से ऐसे नेता निकलें जो जनता की आवाज़ बनें, भ्रष्टाचार से लड़ें और लोकतंत्र को मजबूत करें.

---- समाप्त ----