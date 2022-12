Did You Know: गोल्फ बॉल पर क्यों होते हैं छोटे-छोटे गड्ढे? आप भी जानिए राज़

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोल्फ बॉल पर छोटे-छोटे गड्ढे बने होते हैं. अगर हां, तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि गोल्फ बॉल पर छोटे-छोटे गड्ढे सिर्फ बॉल के डिजाइन के लिए होते हैं तो आप गलत है. आइए जानते हैं गोल्फ बॉल पर बने गड्ढों का राज.

Why Do Golf Balls Have Dimples (Pic Credit: Getty Images)