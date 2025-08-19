scorecardresearch
 

क्या इंसान जमने लगेंगे... आपस में टकराएंगे ग्रह? अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा

क्या हो अगर सूरज अचानक से एक हफ्ते तक गायब हो जाए? क्या हम लोग बर्फ में जम जाएंगे या बच जाएंगे? सूरज के 1 हफ्ते तक गायब होने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज हम सूरज के अचानक गायब होने पर आने वाले बदलावों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे.

सूरज 1 हफ्ते तक गायब हो जाये तो कैसा होगा जीवन? (Photo: AI-Generated)
सूरज की रोशनी के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है. सूरज की वजह से ही हम जीवन आसानी से जी पा रहे हैं. सनलाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है. लेकिन सोचिए... अगर ये सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि रात हो जाएगी बस, मगर इतना ही नहीं सूरज के गायब होने पर पूरी प्रकृति खतरे में आ जाएगी. तो जानते हैं सूरज 1 हफ्ते तक गायब हो जाए तो क्या हो सकता है?

हो जाएगा अंधेरा

पृथ्वी लगातार घूम रही है, जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की ओर घूमता है तो यह दिन का समय होता है और वहीं जब हिस्सा सूरज से दूर जाता है तो यह समय रात में बदल जाता है. साइंस की कुछ रिपोर्ट की मानें तो सूरज के गायब होने के बाद सबसे पहले आप अंधेरा और ठंड का अनुभव करेंगे. जैसे ही सूरज पृथ्वी से गायब हो जाएगा उसके 8.5 मिनट बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा.

क्या जमने लगेगा इंसान?

सूरज के गायब होते ही पृथ्वी में ठंड बढ़ जाएगी. इससे तापमान 1 हफ्ते में लगभग 0 से माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. यह ठंड को तो बढ़ा देगा लेकिन यह इंसानों को जमाने के लिए काफी नहीं होगा. लेकिन अगर यह सब लम्बे समय तक चलता रहा तो एनर्जी के स्रोत के अभाव में इंसान या अन्य जीव जिंदा नहीं रह सकेंगे.

पेड़-पौधों पर आ जाएगा संकट

बिना सूरज के पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे. इससे पौधों के जीवन पर संकट आ जाएगा और जो जानवर जीवन के लिए उनपर निर्भर हैं उनके लिए भी जीवन मुश्किल हो जाएगा.

सूरज के गायब होने पर सबसे बड़ा खतरा

सूरज के गायब होने से सबसे बड़ा फर्क आउटर स्पेस में होगा. सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को ऑर्बिट में बनाए रखता है. इसके बिना, पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरने लगेगी और इससे यह संभावना होगी कि यह अन्य कॉमिट, एस्टेरॉयड, मीटियर या दूसरे प्लैनेट्स से टकरा जाएगी.

