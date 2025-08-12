3,000 कुत्ते रहते हैं साथ... यहां है दुनिया का सबसे बड़ा डॉग्स शेल्टर होम!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का मुद्दा काफी चर्चा में है. अब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं. कई लोग इस फैसले को अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग इसके विरोध में भी है. इसी बीच, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने कुत्तों को किस तरह शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाएगी. भारत में अवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था आम नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है.
ऐसे में जानते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर होम कहां है और वहां एक साथ कितने कुत्तों को रखा जाता है. डॉग शेल्टर होम वो होते हैं, जहां कुत्तों की उचित देखभाल की जाती है. डॉग शेल्टर होम में बेघर कुत्तों का पालन पोषण किया जाता है, यहां कुत्तों को भोजन से लेकर अस्पताल तक की सारी सुविधाएं दी जाती है.
कहां है दुनिया का सबसे बड़ा डॉग शेल्टर
दुनिया का सबसे बड़ा डॉग शेल्टर रोमानिया में है.जर्मन-रोमानियाई परियोजना के तहत मई 2001 से इसकी शुरूआत कुत्तों को घर देने और उनका इलाज करने के लिए की गई थी. यह डॉग शेल्टर Ute Langenkamp है, यह रोमानिया के पिटेस्टी के पास Iubiti Maidanezii में है.
एक साथ कितने कुत्ते रहते हैं?
ये शेल्टर होम इतना बड़ा है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है. जहां 3,000 कुत्तों का 45,543 वर्ग मीटर क्षेत्र में आसानी के साथ रखरखाव किया जा सकता है.
कुत्तों का किया जाता है उचित उपचार
कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उपचार के साथ-साथ नसबंदी की भी जरूरत होती है. रोमानिया के इस डॉग शेल्टर में कुत्तों का उपचार नसबंदी सहित किया जाता है. यहां कुत्तों की उचित देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाता है.
जानिए क्यों भेजा जा रहा है कुत्तों को शेल्टर होम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिल्ली एनसीआर के बेघर कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के लिए कहा है, इसके पीछे आवारा कुत्तों से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने का कारण बताया गया है. यह कदम राजधानी को आवारा कुत्तों की परेशानी से हल पाने के लिए लिया जा रहा है.