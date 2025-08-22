1000, 2000 या ज्यादा... 10 हजार के एक फोन पर कितना कमाते हैं दुकानदार?

आज के समय में हर हाथ में स्मार्टफोन है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल फोन को आप 10 हजार या 50 हजार रुपये में खरीदते हैं, उस पर दुकानदार को कितना मुनाफा (Margin) मिलता है? असलियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. तो चलिए रिलायंस स्टोर मैनेजर आलोक शर्मा से जानते हैं 10 हजार पर कितना फायदा होता है.

अलग-अलग प्राइस रेंज पर मुनाफा

₹10,000 का फोन - दुकानदार को लगभग ₹1200–1300 (Samsung पर) और अन्य ब्रांड पर 300–800 रुपये तक.

₹20,000 का फोन - 1500–2500 रुपये तक.

₹30,000 का फोन - 2500–3500 रुपये तक.

₹40,000 का फोन - 3500–4500 रुपये तक.

₹50,000 का फोन - करीब 5000–6000 रुपये तक.

iPhone पर कितना मार्जिन होता है

₹1 लाख तक का फोन (जैसे iPhone 15 Pro Max)- यहां मार्जिन सिर्फ 4–5% रहता है, यानी लगभग 4000–5000 रुपये.

किस कंपनी पर कितना फायदा?

रिलायंस स्टोर मैनेजर आलोक शर्मा ने बताया कि Samsung के मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, लगभग 11–14% तक. वहीं, Vivo / OPPO (चीनी ब्रांड) में औसतन 8–10% तक, OnePlus, Redmi, Motorola पर सिर्फ 3–4% और iPhone (Apple) पर सिर्फ 4–5% का मार्जिन होता है. इसलिए दुकानदार हमेशा Samsung, Vivo और OPPO जैसे ब्रांड पहले दिखाने की कोशिश करते हैं.

Advertisement

2025 (Q1) में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड (मार्केट शेयर के आधार पर)

Vivo – 22%

Samsung – 16%

Xiaomi – 12%

OPPO – 12%

Realme – 11%

ग्राहक किस चीज को देखते हैं?

महिलाएं-ज्यादातर महिलाएं कोई भी फोन लेने से पहले कैमरा क्वालिटी और लुक्स पहले दिखती हैं.

पुरुष- वहीं पुरुष बैटरी और परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं.

युवा वर्ग- आज कल के युवा वर्ग प्रोसेसर, RAM और इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं.

दुकानदार को कब नुकसान होता है?

जब Flipkart, Amazon जैसी साइट्स पर सेल चलती है. ऑफलाइन दुकानदारों को प्राइस मैच करना पड़ता है. ऐसे में मार्जिन बहुत कम हो जाता है, कई बार 50% तक की गिरावट आ जाती है.

सबसे ज्यादा फोन कब बिकते हैं?

सबसे ज्यादा फोन फेस्टिवल सीजन जैसे- दिवाली, दशहरा, ईद पर बिकते हैं. वहीं, 26 जनवरी (Republic Day), 15 अगस्त (Independence Day) के मौके पर स्पेशल सेल डेज चलती है. इस दिन Reliance Digital और Jio Stores पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है.

अलग-अलग दुकानों पर दाम अलग क्यों होते हैं?

बड़े रिटेल स्टोर (Croma, Vijay Sales, Reliance Digital) ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं. कभी-कभी लोकल डीलर अपने मार्जिन से कटौती करके ग्राहक को सस्ता फोन बेच देते हैं. आखिरकार, ग्राहक उसी के पास जाता है जो बेहतर डिस्काउंट + ऑफर देता है.

Advertisement

मोबाइल का असली खेल सिर्फ फोन बेचने में नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले मार्जिन, एक्सेसरीज़ और ऑफर्स में है. दुकानदार के लिए सबसे फायदे का सौदा Samsung, Vivo और OPPO जैसे ब्रांड हैं, जबकि iPhone और OnePlus जैसी कंपनियों में उन्हें कमाई कम होती है.

---- समाप्त ----