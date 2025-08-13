'जो दिखा, उसे ही मार दिया...' पार्टिशन में भारत आईं महिला ने बताया, तब पाकिस्तान में कैसा माहौल था?

इस साल भारत अपनी आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है. ये उत्सव जितना उल्लास और देशप्रेम की भावना का एहसास कराता है, देश के बंटवारे से जुड़ी कडवी यादें उतना ही भावुक कर देती हैं. 15 अगस्त, 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन कई लोगों को अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ा.

1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो कई परिवार अपना काम और घर छोड़कर पाकिस्तान या भारत जाकर बस गए और विभाजन के दौरान हुई हिंसा का शिकार हुए. आइए आपको सुनाते हैं ऐसी ही एक महिला सुदर्शना कुमारी की कहानी.

कौन हैं सुदर्शना कुमारी?

सुदर्शना कुमारी का जन्म 1939 में पाकिस्तान के एक जिला शेखूपुरा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है और लाहौर से करीब 24 मील दूर है. विभाजन के समय सुदर्शना 8 साल की थीं. दोनो देशों में सांप्रदायिक हिंसा उस समय चरम सीमा पर थी.

घर के पास लगी आग, छतों की दीवारें कूदकर बचाई जान

द पार्टिशन म्यूजियम को दिए एक पुराने इंटरव्यू में वो याद करती हैं कि कैसे उनकी मां छत पर शाम के लिए रोटियां सेक रही थीं, जब उनके एक पड़ोसी सतपाल ने (उन्हें) आवाज देकर कहा कि पास वाले लकड़ी के कारखाने में दंगाइयों ने आग लगा दी है.

ये कारखाना सुदर्शना के घर के बिलकुल नजदीक था. वहां से उठती आग की तेज लपटें देखकर उनकी मां ने रोटियां वहीं छोड़ी, जल्दी-जल्दी में एक संदूक कुछ सामान और बर्तन (एक मिलास, करछी और पतीला) रखे और छतों की दीवारें कूदते हुए वे दोनों अपने घर से बहुत दूर चले आए. वे शेखूपुरा के सिविल हेडक्वॉर्टर तक पहुंचे. हालांकि, हेडक्वॉर्टर की दीवारें बहुत छोटी होने से उन्हें लगा कि दंगाई यहां आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए वहां छुपने ठीक नही होगा. लेकिन सरकारी इमारत होने के कारण हेडक्वॉर्टर्स को कोई नुकसान नही पहुंचा.

घर की छत पर छुपे

सुदर्शना आगे बताती हैं कि वे अपने शहर के ही एक दूसरे घर में जाकर छुप गए. दो दिन से भूखे थे. जब घर की छत पर बने छेदों में से झांकते, तो दंगाई नजर आते- मोटी पगड़ियां बांधें, चेहरे पर कपड़ा, हाथों में बरछी-बंदूकें लिए हुए. घरों को जलाते, लूटते और जो सामने आता, उसे मार देते.

ताऊ के परिवार को मार ड़ाला, जिंदा बच गई एक बेटी

वो याद करती हैं कि कैसे दंगाइयों ने उनकी आंखों के सामने उनके ताऊ के पूरे परिवार को जान से मार दिया. उनकी एक साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा. हालांकि, सुदर्शना के ताऊ की एक बेटी बचकर भागने में कामयाब हो गईं, उन्हें दंगाइयों ने गोलियां मारी, लेकिन वो भागते हुए एक अस्पताल की सड़क पर गिर गईं. जहां के डॉक्टरों ने उनका इलाज किया. सड़क पर सुदर्शना के कई परिचितों के शव पड़े हुए थे जो बारिश के कारण सड़ चुके थे, उनमें से तेज दुर्गंध आ रही थी.

जली हुई कोठी से लूटा सामान

बाद में सुदर्शना अपनी मां के साथ भागते हुए एक पुरानी वादी तक पहुंची. वहां दोनों एक पक्के मकान में छुप गए. वहां ऐसे और लोग थे, जो भागे हुए थे, इनका एक काफिला बन गया. कुछ दिनों बाद वो कंपनी बाग तक पहुंचे, जहां की सिविल लाइन्स में अफसरों की कोठियां हुआ करती थी. सुदर्शना बताती हैं कि वो ऐसी एक जली हुई कोठी में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी.

बच्चों ने वहां से अधजला सामान लूटा. सुदर्शना को वहां दो पटारियां (ढक्कन समेत लकड़ी की टोकरी) और एक छोटी-सी संदूक मिली. जिन्हें वो अपने साथ लेकर आ गईं. उन्होने सोचा कि हिंदुस्तान पहुंचकर इसमें वो अपनी नई गुड़ियां और उनके कपड़े संभालकर रखेंगी, उनकी पुरानी गुड़ियां पाकिस्तान में जो छूट गई थीं.

अपनी गुड़ियां और घर को याद करते हुए सुदर्शना भावुक हो गईं. वे बताती हैं कि उन्होने 8वीं कक्षा तक इन पटारियों और संदूक में अपनी गुडियां रखीं. शादी के बाद भी वो इन चीजों को अपने साथ ले गई. पटारियां उन्होने अपनी बहनों को तोहफे में दी और संदूक अपने पास ही रखा.

ट्रक में जानवरों की तरह भरे जा रहे थे लोग

सुदर्शना ने कहा कि वो काफिले के साथ ट्रक का इंतजार करने लगी, जो उन्हें हिंदुस्तान पहुंचाने वाला था. कुल दो ट्रकों में 300 से ज्यादा लोगों को जानवरों की तरह भरकर, उन्हें वाघा बॉर्डर के पास छोड़ा गया, जहां से वो अपनी मां के साथ हिंदुस्तान पहुंचीं और काफी समय शरणार्थी कैंप में गुजारा.

