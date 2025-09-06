चीन के स्कूलों में क्यों घट रहे बच्चे, एक स्कूल में तो सिर्फ 22 स्टूडेंट्स... सामने आई बड़ी वजह

शंघाई के एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या अधिक है. यहां सिर्फ 22 बच्चे ही नामांकित हैं. ऐसे कई स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या कम हो रही है, यानी नए एडमिशन नहीं हो रहे या काफी कम बच्चे दाखिला ले रहे हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के स्कूलों में नए दाखिलों में कमी और बच्चों की घटती संख्या वहां की जनसंख्या में हो रही गिरावट का खुलासा करती है. यही वजह है कि घटती जन्म दर वहां की शिक्षा प्रणाली को बाधित कर रही है.

घटती जनसंख्या की वजह से हो रहे कम दाखिले

स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी नामांकन आंकड़ों के अनुसार, पुडोंग न्यू एरिया के सानकियाओ प्राइमरी स्कूल में अब विद्यार्थियों की तुलना में पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या अधिक है - 22 बच्चे और 23 शिक्षक - जबकि यह स्कूल चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक में स्थित है.

यह जानकारी पहली बार अप्रैल में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यह इस सप्ताह चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी. इससे इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि देश की जनसांख्यिकीय गिरावट स्कूलों को कैसे प्रभावित कर रही है.

बंद हो रहे हैं प्रीस्कूल

हालांकि, सानकियाओ एक चरम मामला है, लेकिन जन्म दर में राष्ट्रव्यापी गिरावट के कारण पहले ही चीन में प्रीस्कूलों को बंद करने की लहर चल पड़ी है और अब इसका असर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में भी महसूस किया जा रहा है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चीन में किंडरगार्टन की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 से अधिक घट जाएगी, तथा 5 मिलियन से अधिक कम बच्चे नामांकित होंगे.

स्कूलों के संबंधित एरिया में कम हो रहे हैं बच्चे

पुडोंग जिला सरकार के छात्र नामांकन एवं परीक्षा केंद्र के एक कर्मचारी ने पुष्टि की कि स्कूल के बारे में डेटा सही था. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल केवल अपने निर्धारित कैचमेंट एरिया से ही छात्रों का दाखिला लेते हैं. इसलिए सानकियाओ के लिए उसके वास्तविक कैचमेंट एरिया में प्रीस्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या बस इतनी ही है.

उन्होंने बताया कि सानकियाओ के मामले में छात्रों की संख्या में काफी गिरावट हुई है. क्योंकि स्कूल के कैचमेंट क्षेत्र में कई आवासीय समुदायों को हाल ही में ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया.

संघाई में स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में आई है 15 प्रतिशत की कमी

शंघाई शिक्षा आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल तक शंघाई के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 171,000 से कुछ अधिक थी, जो पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में 30,000 या लगभग 15 प्रतिशत कम है.

चीन के एक अन्य महानगर, ग्वांगझोउ के आधिकारिक आंकड़ों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई. स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में 2024 में कुल 2,40,100 बच्चे नामांकित थे, जो 2023 की तुलना में 32,400 या लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट है.

2016 के बाद से घट रही चीन की जनसंख्या

चीन की जन्म दर 2016 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद से लगातार गिर रही है , जब देश ने अपने परिवार नियोजन कानूनों में बदलाव करके सभी दम्पतियों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, प्रति हज़ार लोगों पर जन्मों की संख्या उस वर्ष 13.57 से घटकर 2024 में 6.77 हो जाएगी.

