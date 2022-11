SSC CGL Admit Card 2022 Out: इस Direct Link से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, देखें एग्जाम डेट

SSC CGL Admit Card 2022 & Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (SSC CGL) परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आयोग (एसएससी) की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर या यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 कब?

एसएससी द्वारा जारी टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार, टीयर-1 एग्जाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 14 से 16 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी.

SSC CGL Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स sscnwr.org पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2022 (TIER-I) TO BE HELD FROM 01/12/2022 TO 13/12/2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां अपना यूजर आईडी या रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसपर एग्जाम डेट, टाइम, एग्जाम सेंटर का नाम और पता आदि जरूरी डिटेल्स दर्ज करें. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जरूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि परीक्षा में बैठते समय उसके पास एक मूल फोटो पहचान-पत्र अवश्य हो जिसमें वहीं जन्म-तिथि हो जैसी कि प्रवेश प्रमाण-पत्र में मुद्रित है.

यदि मूल फोटो सरकारी पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी के पास अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त सरकारी मूल प्रमाण-पत्र अवश्य होना चाहिए.

यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए मूल फोटो पहचान-पत्र/ सरकारी मूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

SSC CGL Admit Card 2022 Download Link Here