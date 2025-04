SBI PO Mains Admit Card 2025: जारी हुआ एसबीआई पीओ मेन्स का एडमिट कार्ड, 8 लाख से ज्यादा देंगे परीक्षा

SBI PO 2025 Mains Admit Card & Exam Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जारी कर दिया है. उम्मीदवार एसबीआई पीओ मेन्स एडमिट कार्ड sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड के साथ, बैंक ने मेन्स परीक्षा के लिए एक सूचना पुस्तिका भी जारी की है.

SBI PO Mains Exam Date: 5 मई को होगी परीक्षा

एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम 5 मई 2025 को आयोजित की जाएगी. प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालीफाई हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर (SBI PO) पद पर 600 रिक्तियों को भरा जाएगा.

How to Download SBI PO Mains Admit Card: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'Career' सेक्शन में जाएं और 'Current Openings' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'Recruitment of Probationary Officers (ADVERTISEMENT NO: CRPD/PO/2024-25/22)'लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब 'Download Call Letter for Mains Examination' पर क्लिक करके लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस Direct Link पर क्लिक करें-

SBI PO Prelims Exam: मार्च में हुई थी परीक्षा

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 8, 16 मार्च और 24 मार्च 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था. बड़ी संख्या में आवेदकों के लिए परीक्षा प्रत्येक दिन चार शिफ्टों में आयोजित की गई थी. परिणाम 5 अप्रैल, 2025 को घोषित किए गए, जिसमें उम्मीदवारों को बिना सेक्शनल कट-ऑफ के कुल अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया. लगभग 8,39,325 उम्मीदवारों ने मेन्स एग्जाम के लिए क्वालीफाई किया. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.