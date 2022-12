RRB एग्जाम शेड्यूल, नई रेलवे भर्तियां... सोशल मीडिया पर उठ रही ये मांगें

रेलवे में नई भर्तियों के लेकर मांग तेज हो गई हैं. हजारों उम्मीदवार सोशल मीडिया पर हैशटैग 'RailwayNewVacancyDo' के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं. इसके साथ युवाओं की मांग है कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) अन्य परीक्षओं की तरह ही एग्जाम शेड्यूल जारी करे. बता दें कि सरकर द्वारा दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक रेलवे में 15 लाख 14 हजार सात स्वीकृत पदों में से 2 लाख 93 हजार 943 पद खाली हैं.

रेलवे भर्ती को लेकर युवाओं की मांगे क्या हैं?

सोशल मीडिया पर युवाओं ने रेलवे भर्ती को लेकर कई मांगे रखी हैं, जो इस प्रकार हैं-

- रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्त के लिए आवेदन पत्र से लेकर नियुक्ति पत्र तक की सभी प्रक्रिया का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए.

- रेलवे ग्रुप डी परीकषा की तिथि घोषित करें व इसकी नियुक्ति तक चलने वाली प्रकिया का कैलेंडर जारी किया जाए.

- रेलवे स्टेज-I का रिजल्ट, स्टेज-II परीक्षा की तारीख घोषित किए जाए व इसकी भी नियुक्ति पत्र तक चलने वाली प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया जाए.

- कोरोना के कारण नई भर्ती में उम्र में छूट दी जाए.

#RailwayNewVacancyDo Kb Uthegi railway board Election ke time ? Alp new vacancy ? 4 sal me ek bhi vacancy nhi aayi hai Ntpc, Alp, Group D, JE, tc @narendramodi @PMOIndia @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia pic.twitter.com/DKGBjZbLmV

#RailwayNewVacancyDo

@AshwiniVaishnaw ji humari samasya ko apko smjhna hoga ki ager naukri nhi to ghr ki khushi nhi padh likh ker v mein kya kru jab me desh ki sewa nhi ker skta aage badh k please apki Nazar hum bharat k students per pade @PMOIndia @RailMinIndia @SrBachchan pic.twitter.com/UUBvZ53uSm