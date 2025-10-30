नीट पीजी काउंसलिंग 2025: MCC ने जारी किया शेड्यूल, 5 नवंबर तक पूरी करनी होगी च्वॉइन फिलिंग

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mcc.nic.in. पर जारी कर दिया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के अंतर्गत आने वाले एमसीसी के इस शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड के लिए 23 अक्टूबर, 2025 को सीटों की संख्या वेरीफाई हो चुकी हैं. अब च्वाइस फिलिंग और विकल्प को लॉक करने की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक चलेगी.

15 नवंबर तक कॉलेज रिपोर्ट करना होगा

चयनित उम्मीदवारों को सीटें 6 और 7 नवंबर को आवंटित की जाएंगी. पहले राउंड के रिजल्ट 8 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को 9 से 15 नवंबर के बीच अपने-अपने कॉलेज रिपोर्ट करना होगा.

चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

नीट पीजी के लिए ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग चार चरणों में पूरी होगी. पहले तीन चरण मॉप-अप राउंड होंगे और अंतिम चरण में बची हुई सीटों को भरा जाएगा. नीट पीजी में रैंक के आधार पर एक्यूआई सीटों के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा.

कौन करवाता है एआईक्यू सीटों पर काउंसलिंग?

50 प्रतिशत पीजी मेडिकल और डेंटल एआईक्यू सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होती है.

एक्यूआई नीट पीजी सीटों पर काउंसलिंग का शेड्यूल

प्रक्रिया पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरा राउंड स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीटों का वेकिफिकेशन 23 अक्टूबर 2025 18 नवंबर, 2025 8 दिसंबर, 2025 29 दिसंबर, 2025 रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान 17 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 19 से 24 नवंबर, 2025 8 से 14 दिसंबर, 2025 30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग 28 अक्टूबर से 5 नवंबर,2025 19 से 24 नवंबर, 2025 9 से 14 दिसंबर, 2025 30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 सीटों का आवंटन 6 और 7 नवंबर, 2025 25 और 26 नवंबर, 2025 15 और 16 दिसंबर, 2025 5 और 6 जनवरी, 2026 काउंसलिंग का परिणाम 8 नवंबर, 2025 26 नवंबर, 2025 17 दिसंबर, 2025 7 जनवरी, 2026 ज्वाइनिंग 9 से 15 नवंबर, 2025 27 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 18 से 26 दिसंबर, 2025 8 से 15 जनवरी, 2026 संस्थानों द्वारा डेटा वेरिफिकेशन 16 से 18 नवंबर, 2025 5 और 6 दिसंबर, 2025 27 और 28 दिसंबर, 2025 -

सभी सीटें च्वाइस फिलिंग के अंतिम दिन लॉक हो जाएंगी.

यह शेड्यूल सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का है. (फोटो-mcc.nic.in)

कौन-कौन सी सीटों के लिए होगी काउंसलिंग?

एमसीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया इन सीटों के लिए होगी:

सभी राज्यों की 50 प्रतिशत एआईक्यू सीटें (जम्मू-कश्मीर की भागीदारी सीटों के योगदान पर निर्भर है) एआईक्यू और संस्थान में उपलब्ध कोटा सीटों समेत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100 प्रतिशत सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100 प्रतिशत सीटें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की 50 प्रतिशत एआईक्यू पीजी सीटें (ESIC बीमित व्यक्तियों के बच्चों के लिए) आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन्स की सभी पीजी सीटें (केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट) केंद्रीय संस्थान, VMMC और सफदरजंग अस्पताल, ABVIMS और RML अस्पताल और ESIC संस्थान, PGIMSR, बसईदारापुर में AIQ की 50 प्रतिशत सीटें और IP विश्वविद्यालय की 50 प्रतिशत सीटें

