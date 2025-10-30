नीट पीजी काउंसलिंग 2025: MCC ने जारी किया शेड्यूल, 5 नवंबर तक पूरी करनी होगी च्वॉइन फिलिंग

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mcc.nic.in. पर जारी कर दिया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के अंतर्गत आने वाले एमसीसी के इस शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड के लिए 23 अक्टूबर, 2025 को सीटों की संख्या वेरीफाई हो चुकी हैं. अब च्वाइस फिलिंग और विकल्प को लॉक करने की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक चलेगी.
15 नवंबर तक कॉलेज रिपोर्ट करना होगा
चयनित उम्मीदवारों को सीटें 6 और 7 नवंबर को आवंटित की जाएंगी. पहले राउंड के रिजल्ट 8 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को 9 से 15 नवंबर के बीच अपने-अपने कॉलेज रिपोर्ट करना होगा.
चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
नीट पीजी के लिए ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग चार चरणों में पूरी होगी. पहले तीन चरण मॉप-अप राउंड होंगे और अंतिम चरण में बची हुई सीटों को भरा जाएगा. नीट पीजी में रैंक के आधार पर एक्यूआई सीटों के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा.
कौन करवाता है एआईक्यू सीटों पर काउंसलिंग?
50 प्रतिशत पीजी मेडिकल और डेंटल एआईक्यू सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होती है.
एक्यूआई नीट पीजी सीटों पर काउंसलिंग का शेड्यूल
|प्रक्रिया
|पहला राउंड
|दूसरा राउंड
|तीसरा राउंड
|स्ट्रे वेकेंसी राउंड
|सीटों का वेकिफिकेशन
|23 अक्टूबर 2025
|18 नवंबर, 2025
|8 दिसंबर, 2025
|29 दिसंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान
|17 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025
|19 से 24 नवंबर, 2025
|8 से 14 दिसंबर, 2025
|30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026
|च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग
|28 अक्टूबर से 5 नवंबर,2025
|19 से 24 नवंबर, 2025
|9 से 14 दिसंबर, 2025
|30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026
|सीटों का आवंटन
|6 और 7 नवंबर, 2025
|25 और 26 नवंबर, 2025
|15 और 16 दिसंबर, 2025
|5 और 6 जनवरी, 2026
|काउंसलिंग का परिणाम
|8 नवंबर, 2025
|26 नवंबर, 2025
|17 दिसंबर, 2025
|7 जनवरी, 2026
|ज्वाइनिंग
|9 से 15 नवंबर, 2025
|27 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025
|18 से 26 दिसंबर, 2025
|8 से 15 जनवरी, 2026
|संस्थानों द्वारा डेटा वेरिफिकेशन
|16 से 18 नवंबर, 2025
|5 और 6 दिसंबर, 2025
|27 और 28 दिसंबर, 2025
|-
सभी सीटें च्वाइस फिलिंग के अंतिम दिन लॉक हो जाएंगी.
यह शेड्यूल सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का है. (फोटो-mcc.nic.in)
कौन-कौन सी सीटों के लिए होगी काउंसलिंग?
एमसीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया इन सीटों के लिए होगी: