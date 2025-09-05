scorecardresearch
 

खान सर, विकास दिव्यकीर्ति.. सोशल मीडिया पर छा गए ये टीचर्स, तगड़ी है फैन फॉलोइंग

आज पढ़ाई-लिखाई सिर्फ़ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही है. अब टीचर्स सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से लाखों बच्चों तक पहुंच बना रहे हैं. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने कई शिक्षकों को सुपरस्टार बना दिया है. खान सर और विकास दिव्यकीर्ति जैसे टीचर्स न सिर्फ़ अपनी अनोखी टीचिंग स्टाइल से छात्रों को दीवाना बना चुके हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है.

यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कई टीचर आज बच्चों के बीच काफी फेमस हैं (Photo: AI-Generated)
आज के समय में शिक्षा केवल क्लासों तक सीमित नहीं रह गई है. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से टीचर्स लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुँचा पा रहे हैं. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स की मदद से टीचर्स छात्रों के बीच लोकप्रिय बन चुके हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई आसानी से समझ आती है, बल्कि टीचर्स को भी इनकी मदद से आर्थिक फ़ायदा और सम्मान मिलता है. आज काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचर्स को फ़ॉलो करते हैं और उनकी क्लासेस लेना पसंद करते हैं.

ऑनलाइन पढ़ा कर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं टीचर्स
आज के समय में कई टीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, जिन्होंने शुरुआत यूट्यूब वीडियो से की थी, लेकिन आज उन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और उनके कोचिंग को जॉइन करना चाहते हैं. आज कई टीचर्स सोशल मीडिया की मदद से फेमस हो गए हैं और अच्छा मुनाफ़ा और स्टूडेंट्स का सम्मान कमा रहे हैं.

अलख पांडे (फिजिक्सवाला)
अलख पांडे जो 'फिजिक्सवाला' के को-फ़ाउंडर हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब से की थी. आज कई बच्चे अलख पांडे की कोचिंग में पढ़ाई करते हैं. अलख पांडे के कई वीडियोज़ वायरल होते हैं. यूट्यूब पर उनके मिलियन में फ़ॉलोअर्स हैं. कोचिंग और यूट्यूब के जरिए अलख पांडे की अच्छी-खासी कमाई भी होती है.

खान सर
खान सर नाम से फेमस टीचर, जिनका पूरा नाम फैज़ल खान है, बच्चों के काफ़ी चहेते हैं. खान सर के यूट्यूब पर क़रीब 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. खान सर अपनी किफ़ायती कोचिंग के लिए जाने जाते हैं. खान सर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी क्लिप्स की वजह से वायरल होते रहते हैं. कई बच्चों को उनका पढ़ाने का तरीक़ा आकर्षक, सरल और समझने में आसान लगता है. खान सर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल आदि की मदद से कमाई करते हैं.

विकास दिव्यकीर्ति
विकास दिव्यकीर्ति अपने मोटिवेशनल विचारों के कारण सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. यूट्यूब पर उनके 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. विकास दिव्यकीर्ति 'दृष्टि आईएएस' कोचिंग के संस्थापक हैं. उनकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अक्सर वायरल होती हैं. दिव्यकीर्ति सर, सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के साथ-साथ अच्छी कमाई भी करते हैं.

