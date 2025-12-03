अगर 2026 में कर रहे हैं 12वीं पास? ये हैं कमाई वाले कोर्स, जिनसे होगी मोटी कमाई

12वीं खत्म होते ही हर अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वह अब आगे क्या करेगा? 10वीं के बाद कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पहले से अपने करियर को लेकर सर्तक रहते हैं. लेकिन साल 2026 में 12वीं के बाद बढ़ते डिजिटल युग में ऐसे कौन से कोर्स का चयन करें जिससे अच्छी कमाई हो सके, चलिए जानते हैं.

साल 2026 में टेक्नोलॉजी और AI लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कई नई नौकरियां भी जन्म ले रही हैं. जो भी अभ्यर्थी इस साल 12वीं पास कर रहे हैं उनके लिए कई बड़े मौके खुल रहे हैं, जिसके लिए सही कोर्स चुनना बहुत जरूरी है. कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं. अगर आप भी टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये जॉब्स आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकते हैं.

AI इंजीनियर

आज के समय में AI इंजीनियर बेहद तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है. इसमें प्रोफेशनल मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता का ज्ञान देते हैं. ये कंपनी के काम को आसान और ऑटोमेटेड बना देते हैं. वहीं, अगर इसमें मिलने वाली सैलरी की बात करें तो एवरेज 10 लाख रुपये सालाना के आस-पास हो सकती है. इस क्षेत्र में जॉब पाने के लिए पायथन,मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे स्किल आने चाहिए.

बीटेक

इस लिस्ट में B.Tech कोर्स का नाम भी शामिल है. अच्छी कमाई के लिए ये कोर्स अभ्यर्थी के बीच बहुत प्रसिद्ध है. इसमें कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के साथ ही AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के बारे में पढ़ाया जाता है. वहीं, इस फील्ड में नौकरी करने वाले लोगों को 5 से लेकर 12 लाख प्रति वर्ष की सैलरी मिलती है.

डेटा साइंटिस्ट

AI के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन और जाना-माना कोर्स डेटा साइंटिस्ट है. दिन पर दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. इसे AI की आत्मा भी कहा जाता है. ये डेटा के जरिए कंपनी के सवालों का जवाब निकालते हैं और साथ ही ट्रेंड्स का भी अंदाजा लगाते हैं. इस फील्ड में काम करने वालों को हर साल 12 लाख या उससे अधिक का पैकेज मिल सकता है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

चार्टर्ड एकाउंटेंट का कोर्स आज के समय में काफी डिमांड है. इसकी परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन, ये सबसे ज्यादा कमाई वाले कोर्स में शामिल है. इनमें आप कंपनी से जुड़े टैक्स और अकाउंट समेत आर्थिक मामलों पर काम करते हैं. इस क्षेत्र में 15 से लेकर 25 लाख के बीच की सैलरी हो सकती है.



