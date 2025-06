UP BEd JEE Result 2025 Toppers List: एक्टिव हुआ यूपी बीएड जेईई रिजल्ट का लिंक, सूरज पटेल ने किया टॉप, देखें टॉपर्स लिस्ट

UP BEd JEE Result 2025 Toppers List: यूपी बीएड जेईई का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी ने उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (UP BEd JEE) परिणाम 2025 की घोषणा की. यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में परिणाम घोषित किया. जो उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठे थे, वे अब बीयू झांसी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपी बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए इस साल करीब 3 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. यह परीक्षा 1 जून को राज्य के 69 जिलों के 751 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण ने परीक्षा केंद्रों पर लगभग 12,000 हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे और लगभग 3,600 बायोमेट्रिक मशीनें लगाईं. प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एआई और रियल-टाइम बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट सत्यापन प्रणाली का उपयोग करके उपस्थिति दर्ज की गई.

टॉप 10 रैंक होल्डर्स के नाम और उनके नंबर

रैंक 1: सूरज कुमार पटेल - 362.662

रैंक 2: शीबा परवीन - 333.992

रैंक 3: शिवांगी यादव- 331.992

रैंक 4: प्रदुम्न सिंह यादव - 330.658

रैंक 5: रोशन रंजन - 327.656

रैंक 6: अजीत शर्मा - 327.325

रैंक 7: विप्रस्थ त्यागी - 326.658

रैंक 8: विवेक शुक्ला - 323.994

रैंक 9: मनीष मिश्रा - 323.661

रैंक 10: विवेक कुमार पटेल - 322.661

How to Check UP BEd JEE Result 2025: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर UP BEd JEE टैब पर क्लिक और फिर 'CLICK HERE TO DOWNLOAD SCORE CARD' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलेगा, यहां अपना User Id और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: रिजल्ट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें-