चीन में लीजिए एडमिशन... फ्री में रहना-खाना और हर महीने 40 हजार रुपये भी मिलेंगे!

अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और बजट का दिक्कत है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, चीन में पढ़ाई के लिए खास स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को ना सिर्फ हर महीने पैसे दिए जाएंगे बल्कि रहने खाने को भी मिलेगा. ऐसे में अगर आप भी चीन में पढ़ने का विचार बना रहे हैं तो जान लीजिए इस स्कॉलरशिप के बारे में.

चाइनीज गवरमेंट स्कॉलरशिप

चीन में 274 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें चीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन ऑफर करता है. चीन स्टूडेंट्स के लिए चाइनीज गवरमेंट स्कॉलरशिप भी देता है, यह वहां की चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के द्वारा दी जाती है.

अगर आप चीन में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हर साल दिसंबर से अप्रैल की बीच अप्लाई कर सकते हैं. चाइनीज स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए ग्रेजुएशन के लिए आपकी उम्र 25 साल, मास्टर्स डिग्री के लिए 35 साल और डॉक्टोरल डिग्री के लिए 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कितने मिलेंगे पैसे और अन्य सुविधाएं?

ग्रेजुएशन के लिए आपको 2500 RMB रेनमिनबी (25 से 30 हजार रुपए) हर महीने मिल सकेंगे, मास्टर डिग्री के लिए आपको 3000 RMB (36 हजार से 38 हजार रुपए) हर महीने मिल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको हर महीने 3500 RMB (42 हजार से 44 हजार रुपए के बीच) मिल सकेंगे.

इसके अतिरिक्त चाइनीज गवरमेंट स्कॉलशिप में सिलेक्ट होने पर फ्री ट्यूशन और निवास की भी व्यवस्था दी जा सकती है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आप अगर चीन में एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं...

स्टेप 1 (सही यूनिवर्सिटी चुनें)

अपनी डिपार्टमेंट के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी चुनें, जोCSC से एफिलिएटेड हो.

स्टेप 2 (प्रोफेसर से संपर्क करें)

यूनिवर्सिटी को चुनने के बाद आपको प्रोफेसर को ईमेल करना होगा, प्रोफेसर की Acceptance मिलने से स्कॉलरशिप मिलने के चांस बढ़ जाएंगे.

स्टेप 3 (CSC ऑनलाइन फॉर्म भरें)

इसके बाद CSC ऑनलाइन लॉगिन करें और फॉर्म भरें, आप रजिस्ट्रेशन के लिए CSC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं.

इसके लिए आपको 3 कैटेगरी में से एक चुनना होगा...

कैटेगरी A (चीन एम्बेसी के माध्यम से आवेदन)

कैटेगरी B (सीधे यूनिवर्सिटी में आवेदन)

कैटेगरी C (अन्य सोर्स से आवेदन)

सीधे यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए कैटेगरी B चुनें.

स्टेप 4 (मेडिकल फॉर्म भरें)

फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर फॉर्म भरें.

जरूरी मेडिकल रिपोर्ट्स इस फॉर्म के साथ जोड़े.

स्टेप 5 (डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और भेजें)

फॉर्म और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेके आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को भेजें. इसके लिए आपको भरोसेमंद कूरियर सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए.

जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको चीन के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी.

