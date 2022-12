PostponeJEEMains: बोर्ड एग्जाम ही नहीं, इन वजहों से भी जेईई मेन्स स्थगित की मांग कर रहे छात्र

#PostponeJEEMains Trends on Twitter: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) 2023 का पहला सेशन 24 जनवरी से 31 जनवरी, 2023 तक आयोजित करने का फैसला किया है. इसे लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसके बाद से ही छात्र इस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं. उम्‍मीदवारों का कहना है कि अगले सेशन की परीक्षा के लिए उन्‍हें 3 महीने से भी कम तैयारी का समय मिल रहा है जोकि काफी नहीं है.

कई उम्मीदवार ट्विटर पर #PostponeJEEMains के साथ NTA से JEE Main 2023 के पहले सेशन को स्थगित करने की मांग लगा रहे हैं क्योंकि यह बोर्ड परीक्षाओं से केवल 15 दिन पहले आयोजित होने वाली है और कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के साथ डेट क्लैश हो सकती है.

Humble Request to @DG_NTA@dpradhanbjp @narendramodi

1. POSTPONE JEE Main 2023 Jan Attempt to April



2. Remove the 75 Percent Criteria#JEEMain2023inApril #75GoBack#JusticeForDroppers