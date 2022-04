Postpone NEET UG 2022: मेडिकल एंट्रेंस टेस्‍ट NEET UG 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है मगर इसी के साथ ही परीक्षा की डेट को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं. उम्मीदवारों ने सितंबर तक परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए, ट्विटर पर NEET UG 2022 को ट्रेंड करना शुरू कर दिया है.

NTA के नोटिफिकेशन के अनुसार, NEET परीक्षा 17 जुलाई, 2022 को आयोजित की जानी है. उम्मीदवार तैयारी के लिए समय की कमी की शिकायत के साथ परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा जून में समाप्त होगी, ऐसे में उनके पास NEET UG 2022 की तैयारी के लिए बहुत सीमित समय बचेगा.

We are requesting you plzz Postpone neet ug till aug or sept It's really important for us why are you not understanding @narendramodi @dpradhanbjp @EduMinOfIndia @DG_NTA #NTAHelpNeetUGStudents #Postponeneet2022 #PostponeNEETUG #neetug2022 #NEET2022 #Postponeneetug2022 #postpone

Where are you guys,we are more than 16 lakh aspirants in neet, can't even reach 1 Lakh tweet,my humble request to all neet aspirants pls tweet as much as you can pls,it will beneficial for all🙏#postpone neet ug 2022#nta help neet students#PMModi #RescheduleNEETUG2022